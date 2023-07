Ribalta annonce plusieurs départs ! Guendouzi toujours pisté en PL, Marcelino annonce la couleur… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mardi : Ribalta annonce plusieurs départs ! Guendouzi toujours pisté en PL, Marcelino annonce la couleur…

Mercato OM : Ribalta très cash concernant les joueurs de retour de prêt !

En marge de la conférence de presse de présentation du nouvel entraineur de l’OM, Marcelino, Javier Ribalta a été interrogé sur l’avenir des joueurs de retour de prêt. Sa réponse a le mérite d’être cash.

Plusieurs joueurs rentrent à Marseille après un prêt d’une saison ou de 6 mois. C’est le cas de Touré (AJA), Lirola, Amavi et Gueye (Liga) mais aussi Konrad (Olympiacos). Quel peut être leur avenir à l’OM ? Javier Ribalta a été cash, il estime que seuls Isaac Touré et Pape Gueye devrait rester dans le groupe. « Touré rejoindra le groupe. Les autres joueurs (Lirola, Amavi, Konrad) ne resteront pas avec nous, on doit trouver une solution. Le seul qui pourrait avoir une chance, c’est Pape Gueye parce qu’il a bien joué à Séville. «

OM : Marcelino annonce la couleur !

Ce mardi, la presse était conviée au stade Vélodrome afin de participer à la conférence de presse de présentation du nouvel entraineur de l’OM, Marcelino. Le technicien espagnol a commencé avec quelques mots en français avant d’afficher ses ambitions pour le club.

Marcelino a remercié la direction de l’OM de l’avoir choisi et a directement annoncé que le travail allait être la base de sa méthode. « Je tiens à remercier Franck McCourt, Pablo Longoria et Javier Ribalta pour la confiance. C’est une opportunité en or d’entraîner l’un des meilleurs clubs d’Europe. Nous avons beaucoup d’enthousiasme de relever ce défi. Nous avons cette passion pour le foot. On arrive ici, on arrive dans un club historique, qui est le seul à avoir gagné la Ligue des champions. Dans les clubs où on était, on a toujours réussi à accomplir nos objectifs, et j’espère qu’on le fera ici. Seulement avec le travail et l’effort, on y arrivera. Il faudra jouer avec beaucoup d’intensité. Notre philosophie va coller aux valeurs de l’OM. On va essayer d’apporter notre connaissance pour aider les joueurs. Le slogan ‘droit au but’ devient le nôtre et il faut rendre fier les supporters. Plus de travail et moins de parole. Merci à tous pour votre attention. »

Mercato OM : Ces deux clubs anglais ne lâchent pas Guendouzi !

A la recherche de renforts au poste de milieu de terrain, West Ham et Aston Villa ne lâchent pas Mattéo Guendouzi !

Depuis plusieurs mois maintenant, le départ de Mattéo Guendouzi semble acté à l’Olympique de Marseille. Le milieu constitue une belle valeur marchande pour le club qui espère en tirer un bon prix, surtout avec la cote qu’il a gardé en Premier League après ses années à Arsenal.

West Ham et Aston Villa veulent Guendouzi !

D’après Ekrem Konur, l’Olympique de Marseille doit s’attendre à recevoir une offensive de la part de clubs anglais dans les prochains ! Le journaliste freelance habitué à travailler pour de grands médias internationaux explique que l’intérêt de West Ham et Aston Villa est bien réel.

La valeur marchande de Mattéo Guendouzi sur le site Transfermarkt est de 25 millions d’euros. A voir si l’Olympique de Marseille sera gourmand ou se contentera d’une offre avoisinant les 20 millions d’euros pour laisser filer son joueur. Cette saison avec Igor Tudor, il n’aura pas eu énormément de temps de jeu.

Si Declan Rice c’est 100 millions pourquoi Guendouzi ce serait pas…

Un extrait consacré à un possible départ de Mattéo Guendouzi lors du mercato estival. Le milieu de terrain olympien est notamment courtisé depuis plusieurs mois par des clubs de Premier League dont West Ham. Les dirigeants marseillais pourraient ainsi décider de s’en séparer en cas de belle offre.

« Moi, j’ai beaucoup aimé Guendouzi avec Sampaoli ça a été un coup de cœur. Un joueur pour qui j’ai beaucoup d’affection. Et c’est vrai que c’est dommage. Cette année, il était un peu moins en vue. , explique l’artiste marseillais Franck Conte avant de poursuivre sur l’ancien joueur d’Arsenal. « On a beaucoup aimé le milieu de terrain Rongier-Veretout, mais ça aurait pu être bien aussi avec Guendouzi. Franchement, il a été tellement formidable. Mais si on prend le méga chèque un petit 40 millions… Je tape haut peut être mais c’est le tarif anglais. A 30 millions c’est bien mais 40 ce serait parfait. Si Declan Rice c’est 100 million d’euros pourquoi Guendouzi ce serait pas 40…Ça nous mettrait bien niveau financier vu qu’on doit changer l’effectif chaque année., et d’ailleur ça ça me gonfle de devoir encore tout reconstruire… »