Rien ne va plus pour l’Atalanta malgré son succès contre l’OM !

L’Atalanta Bergame traverse une période trouble. Quelques jours seulement après avoir dominé l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions, le club lombard a de nouveau sombré en Serie A. Battue sèchement par Sassuolo (0-3) au New Balance Arena, la Dea a confirmé sa spirale négative en championnat, où elle n’avance plus depuis plusieurs semaines.

Une déroute inquiétante en Serie A

Face à Sassuolo, les hommes d’Ivan Jurić ont été méconnaissables. Totalement dépassés dans les duels et incapables de répondre à l’intensité imposée par leurs adversaires, ils ont subi la loi d’un collectif neroverde parfaitement organisé. Domenico Berardi, clinique comme à son habitude, a ouvert le score sur penalty à la 29e minute. Puis Andrea Pinamonti, opportuniste, a doublé la mise dès la reprise (47e) avant que Berardi ne scelle définitivement le sort du match à la 66e.

Cette lourde défaite, la deuxième consécutive en championnat, plonge encore un peu plus l’Atalanta dans la crise. Désormais 13e du classement, la formation bergamasque n’a inscrit que deux buts lors de ses cinq derniers matchs de Serie A. Les supporters n’ont pas caché leur colère, huant longuement leurs joueurs à la fin de la rencontre.

Une équipe en perte d’identité

Pourtant, la victoire en Ligue des Champions face à l’OM mercredi dernier devait symboliser un nouveau départ. Mais ce succès européen n’a pas suffi à masquer les failles profondes de l’équipe. Depuis son arrivée, Ivan Jurić peine à imposer sa patte. Le technicien croate, connu pour son exigence, ne parvient pas à retrouver l’équilibre offensif qui faisait la force de l’Atalanta sous Gian Piero Gasperini.



En interne, le climat se dégrade également. Des tensions existeraient entre Jurić et certains cadres, comme Ademola Lookman ou le gardien Marco Carnesecchi. Le coach reprocherait un manque d’implication, tandis que plusieurs joueurs jugeraient ses méthodes trop rigides.

Avec un vestiaire fracturé, une attaque en panne et une identité de jeu effacée, la Dea s’enfonce dans le doute. Le prochain déplacement à Naples s’annonce déjà décisif pour Jurić, dont la position sur le banc s’affaiblit de semaine en semaine.