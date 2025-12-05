Riolo a sorti la sulfateuse : “Il suffit de parler aux gens de l’OM pour savoir qui il est”

La journée de jeudi a été agitée autour de Jonathan Clauss, ancien latéral de l’OM, aujourd’hui à l’OGC Nice. Alors que plusieurs médias annonçaient que le défenseur comptait également déposer plainte contre X après les incidents survenus dimanche dernier, l’international français a rapidement démenti l’information sur son compte X. Une mise au point qui avait pour objectif de calmer la polémique, mais qui a finalement ravivé les critiques autour du joueur.

En soirée, c’est Daniel Riolo, journaliste de RMC, qui s’est exprimé de manière particulièrement virulente au sujet de l’ex-Marseillais. Le consultant n’a pas mâché ses mots et a livré un commentaire extrêmement sévère sur le comportement et la réputation du latéral droit, déjà sous le feu des projecteurs depuis plusieurs semaines.

Donc si Clauss peut quitter le football français, personne ne s’en plaindra

En direct sur RMC Sport, Riolo a lancé une charge frontale : « Jonathan Clauss, il faudrait peut-être se mettre dans la tête un jour que c’est quelqu’un qui parle beaucoup, que c’est un gros mytho. C’est un type qui doit vite quitter l’OGC Nice et s’il peut quitter le football français, ça ne fera de la peine à personne. Qu’il aille dans un pays où on ne comprendra pas ce qu’il raconte et qu’il arrêtera de prendre les gens pour des cons parce que je pense que c’est ce qu’il fait depuis longtemps. J’assume tout ce que je dis. Il ne laisse de bons souvenirs nulle part où il passe. Ce n’est pas ce que je caractériserais comme un bon gars. Il suffit de parler aux gens de l’OM pour savoir qui il est. À Nice, il suffit de demander aux dirigeants pour savoir qu’on peut très vite se passer de lui. Tout ce qu’il a fait depuis le début de saison me conduit à penser ça. Donc s’il peut quitter le football français, personne ne s’en plaindra ».

Ces propos, très durs, interviennent dans un contexte déjà tendu autour du joueur. À Marseille, Clauss avait connu une première saison intéressante mais une fin d’aventure plus compliquée, marquée par des critiques sportives et extra-sportives. Son passage à Nice, lui aussi, suscite des débats réguliers autour de son faux départ, de blessures…

Pour l’OM, les déclarations de Riolo ravivent en tout cas un sujet sensible : celui de la trace laissée par certains joueurs lors de leur passage au club. Et si l’épisode concerne désormais une autre équipe, l’impact médiatique touche encore l’environnement marseillais, où le cas Jonathan Clauss continue de diviser.

