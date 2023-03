Riolo dézingue Tudor et Balerdi ! « C’est une faute de l’OM »

Au micro de RMC ce dimanche soir, Daniel Riolo a évoqué les grosses erreurs de l’Olympique de Marseille et du coach Igor Tudor face au Racing Club de Strasbourg au Stade Vélodrome.

L’Olympique de Marseille n’a pris qu’un point de la réception du Racing Club de Strasbourg ce dimanche soir au Vélodrome. Daniel Riolo était sur RMC pour évoquer cette rencontre et n’a pas été tendre avec Igor Tudor et Balerdi.

« Le seul truc que tu peux analyser c’est : quand tu joues à 10 contre 11 et que tu mènes 2-0, le changement que fait Tudor, est-ce qu’il a lieu d’être ou pas? D’enlever les attaquants et donc tu perds une dimension de pressing et ensuite tu ne fais que de subir. Est-ce qu’il s’est dit : ça va passer parce qu’on mène 2-0 et ce n’est pas une équipe dingo en face? Visiblement, ça n’a pas match. Après il faut dire que les deux buts que met Strasbourg, ils peuvent retenter de les marquer, ils ne vont pas les mettre au fond ! Au final, je ne sais pas. A vous de me dire mais je pense que les choix ne sont pas bons. En vouloir à Tudor, ça me semble sévère quand on voit la nature des buts de Strasbourg. Il n’y a rien de cohérent dans le match de ce soir. Ils prennent un point sur Monaco. C’est un gâchis. Balerdi doit faire gaffe. Que ce soit sévère ou pas sévère, la faute est stupide et ça ne sert à rien. Strasbourg, à domicile… Alors que tu connais tous les résultats des concurrents avant le match. C’est une faute. L’OM commet une faute ce soir, clairement. » Daniel Riolo – Source : RMC (12/03/23)

🗣 « Quand tu vois les résultats des autres, c’est une faute. L’OM commet une faute ce soir. » 🎙@DanielRiolo analyse les choix de Tudor et le gâchis des Marseillais. pic.twitter.com/vcXdExmcHo — After Foot RMC (@AfterRMC) March 12, 2023

» Je suis triste car on mène 2-0 et on ne conserve pas la victoire. Mais à la fin, c’est le carton rouge qui a pesé. Cela a été difficile face à Strasbourg qui est une équipe forte et physique, et pour nous c’est difficile de jouer contre ce type d’équipe. Mais pour moi il n’y avait absolument pas de carton rouge. C’est très différent quand vous touchez quelqu’un et quand vous le poussez. Là, il l’a simplement touché. Les bons arbitres voient la différence et aujourd’hui cela n’a pas été le cas. La fin de match ressemble à celle du match aller avec le même type de pression de l’adversaire. C’était logique en fin de match de faire rentrer des défenseurs, il y avait de longue balles et il fallait que l’on intervienne avec les entrées de Mattéo et et Eric. On prend ce point et maintenant on va se concentrer sur le futur, cela va être un combat jusqu’à la fin de la saison. « Igor Tudor – Source : Prime Video (12/03/2023)