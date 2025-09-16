Riolo explique ce qu’il attend de l’OM face au Real !

Mardi soir, l’Olympique de Marseille sera sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour affronter le Real Madrid dans le cadre de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un rendez-vous attendu par les supporters phocéens, mais aussi scruté de près par les observateurs du football français. Sur RMC, dans l’émission L’After Foot, le journaliste Daniel Riolo a donné son avis tranché sur les ambitions marseillaises dans cette compétition.

« L’ambition de l’OM, c’est quoi ? De toute façon, il n’y a pas d’espoir de la gagner. Donc c’est de faire au mieux dans les huit matchs qui te sont proposés », a déclaré Daniel Riolo. Selon lui, l’OM doit avant tout viser la performance sur le court terme, sans se fixer d’objectifs irréalistes face aux cadors européens.

L’OM doit viser la qualification dans le top 24 selon Riolo

Pour Riolo, l’enjeu principal de cette Ligue des Champions est la qualification dans les 24 meilleures équipes européennes. « L’OM, ce n’est pas une équipe comme les autres en France. Certes, il ne faut pas s’enflammer. Mais, à partir du moment où Lille, Brest et Monaco sont sortis de la poule et ont été dans les 24 premiers l’année dernière, il serait inconcevable que l’OM ne soit pas dans les 24, même si tu n’es pas prêt et que cela fait longtemps que tu n’es pas venu », a-t-il ajouté.

Ces propos mettent en lumière les attentes pour l’OM cette saison en C1. Malgré un effectif qui n’a pas forcément l’expérience des grands rendez-vous européens, le club phocéen est attendu pour montrer sa valeur sur la scène continentale. L’opposition face au Real Madrid, triple vainqueur consécutif de la Ligue des Champions entre 2016 et 2018, représente un véritable test pour les Marseillais.

Les supporters espèrent que l’équipe de De Zerbi pourra rivaliser et, pourquoi pas, surprendre face à l’un des clubs les plus titrés d’Europe. Les déclarations de Daniel Riolo rappellent que si la victoire finale paraît ambitieuse, l’objectif de qualification et de compétitivité reste à portée de main.

Mardi soir, tous les yeux seront donc tournés vers le Santiago Bernabeu, où l’OM tentera de confirmer ses ambitions européennes et de donner une première satisfaction à ses fans dans cette nouvelle campagne de Ligue des Champions.