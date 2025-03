Riolo fustige le mercato hivernal de l’OM !

Après une nouvelle défaite contre Lens (0-1), l’OM traverse une période compliquée en Ligue 1. Avec seulement trois points pris sur les trois derniers matchs (défaite à Auxerre, victoire contre Nantes, défaite contre Lens), les Marseillais peinent à trouver leur rythme et voient leurs ambitions de ligue des Champions menacées. Moins séduisant dans le jeu ces dernières semaines, le collectif phocéen affiche une irrégularité inquiétante qui interroge sur les raisons profondes de cette baisse de régime. Pour Daniel Riolo, le mercato d’hiver n’est pas étranger à cette dernière…

Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC, s’est interrogé sur les causes du coup de mou marseillais, pointant notamment du doigt le mercato hivernal.

« N’avons-nous pas assisté à une chute réelle des performances de l’OM depuis le mercato d’hiver ? »

Le journaliste français s’est donc penché sur le possible impact de ce mercato hivernal dans les performances olympiennes :

« Ben moi je veux bien mais les joueurs qui qu’on lui a donné (De Zerbi) au mercato, qui sont arrivés, on a l’impression qu’il y a eu la fanfare autour d’eux pour me dire que c’étaient des méga stars interplanétaires, limite, bon ça c’est toujours l’exagération à Marseille mais regardons de plus près depuis la fin du mercato ce qui s’est passé. Est-ce que l’ OM, qui était pour moi je trouve dans une très bonne série de progression au niveau du jeu, est ce que il n’y a pas une chute réelle depuis que Bennacer joue au milieu et qu’on nous dit que c’est une star internationale. Gouiri, qui est arrivé et qui effectivement a été bon, il a marqué il a le droit de marquer il a toujours mis des buts de temps en temps mais en fait on a pris maupay et rongier quand les 2 sont arrivés on leur a dit les gars vous descendez voir à la cave pour voir s’il y a pas le ménage à faire. Moi j’ai trouvé, mais j’arrête pas de le dire, j’ai trouvé cette séquence très curieuse genre on a pris 2 mecs et on l’a dit ces gars-là c’est des bombes atomiques faut retirer les 2 autres alors que les 2 autres ils avaient pas complètement démérité je suis pas en train de dire que Maupay il est intouchable et que c’est un buteur hors pair et tout mais il y avait une équipe qui tournait avant (le mercato). »

