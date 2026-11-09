Après sa victoire à Lens, l’Olympique de Marseille a enchaîné un cinquième succès en Ligue 1 et retrouvé la quatrième place du classement. Daniel Riolo reconnaît le redressement marseillais, Bruno Genesio prévient ses joueurs contre tout relâchement et Walid Acherchour met en avant les évolutions tactiques de l’équipe.

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Le succès obtenu dimanche soir à Bollaert confirme la dynamique observée depuis plusieurs semaines. L’OM avait déjà gagné à Leverkusen quelques jours plus tôt et compte désormais 18 points après dix journées, à trois longueurs de Lille, deuxième. Les analyses rapportées par Football Club de Marseille s’accordent sur un changement important autour du groupe, mais elles ne mettent pas toutes l’accent sur les mêmes ressorts.

1. Riolo reconnaît le redressement de l’OM grâce à la confiance

Longtemps critique envers le niveau de l’équipe marseillaise, Daniel Riolo a revu son analyse après la victoire à Lens. Dans l’After Foot sur RMC, le journaliste estime que la série actuelle repose d’abord sur une confiance retrouvée, davantage que sur une transformation complète des qualités techniques ou tactiques de l’OM. Cette dynamique a permis aux joueurs de se libérer après un mois de septembre très difficile. Riolo rappelle que le discours autour de Marseille était particulièrement négatif quelques semaines plus tôt. Il souligne aussi que les résultats récents ont changé la perception de l’équipe, désormais capable de gagner à l’extérieur contre des adversaires plus exigeants après son déplacement victorieux en Allemagne.

« Je crois qu’on est réellement là dans ce qui s’appelle le football de la confiance, plus que le football de la technique ou de la tactique. En fait, tu as une équipe de l’OM qui est dans une dynamique de confiance parce qu’il y a les résultats, parce qu’il y a un très bon match en Coupe d’Europe cette semaine. »

Cette lecture rejoint en partie celle de Bruno Genesio, qui a lui aussi insisté sur la confiance retrouvée. Riolo considère toutefois que les limites de l’équipe n’ont pas totalement disparu, malgré la série de cinq victoires consécutives. Lire l’analyse de Riolo après Lens-OM↗

2. Genesio veut éviter tout relâchement après la remontée au classement

Après la victoire à Lens, Bruno Genesio a retenu la capacité de son équipe à enchaîner deux déplacements victorieux, mais aussi sa réaction après une première période plus compliquée. L’OM avait bien débuté avec un but rapide et un pressing efficace avant de perdre de la maîtrise. Une intervention déterminante de Jeffrey De Lange a notamment évité aux Marseillais de rentrer aux vestiaires avec un retard au score.

L’entraîneur a profité de la pause pour corriger les insuffisances constatées. Il a ensuite vu son équipe retrouver davantage de contrôle, créer les surnombres recherchés et bénéficier de l’apport de ses remplaçants dans le dernier quart d’heure, comme à Leverkusen. Pour Genesio, ces progrès physiques et collectifs expliquent en partie la capacité de l’OM à mieux traverser ses temps faibles.

« Il faut savourer, mais il faut être vigilant. Il faut rester mesuré, comme on l’est depuis le début de saison, y compris dans la période où on n’était pas bien. »

La quatrième place ne doit donc pas modifier le discours tenu au sein du groupe. Le technicien demande à ses joueurs de poursuivre le travail et de préserver l’état d’esprit qui accompagne cette remontée, sans transformer la confiance acquise en relâchement. Les avertissements de Genesio après la victoire à Lens↗

3. Acherchour met en avant les progrès tactiques et le banc marseillais

Pour Walid Acherchour, le renouveau de l’OM ne s’explique pas uniquement par un déclic psychologique. Dans l’After Foot sur RMC, le consultant estime que la confiance a été construite par le jeu et par plusieurs ajustements opérés par Bruno Genesio. Il cite notamment l’intégration de Tochukwu Nnadi au milieu de terrain, qui aurait permis à Pierre-Émile Højbjerg et Himad Abdelli d’évoluer dans de meilleures conditions avec le ballon. Acherchour souligne également la progression de plusieurs joueurs, dont Nayef Aguerd et Jeffrey De Lange, ainsi que l’engagement d’Igor Paixão. Il insiste enfin sur la personnalité affichée par l’équipe lors de ses déplacements à Leverkusen et à Lens, mais aussi sur l’importance d’un banc capable d’apporter une différence en fin de rencontre.

« Cette équipe-là, elle est attachante. Vraiment. Gagner cinq fois de suite comme ça, en jouant à fond Leverkusen et Lens, et en allant s’imposer de cette manière, avec cette personnalité, avec ce banc […] franchement, t’as envie d’être attaché à ce qu’il raconte. »

L’entrée décisive de Keyliane Abdallah à Lens illustre, selon cette analyse, l’apport des remplaçants dans la série actuelle. Acherchour voit ainsi une équipe qui ne se contente plus d’enchaîner les résultats, mais qui affiche aussi des principes de jeu et une identité collective plus affirmée. L’analyse d’Acherchour sur le renouveau marseillais↗