Roberto De Zerbi annonce une fin de mercato très animée à l’OM

À la veille du choc contre Rennes pour l’ouverture de la Ligue 1, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a prévenu que le mercato n’était pas terminé : des mouvements sont attendus en arrivées comme en départs d’ici la clôture du marché.

La Ligue 1 redémarre ce vendredi par un choc entre le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, De Zerbi a jeté un regard lucide sur son groupe et sur les enjeux qui attendent le club ces prochains jours.

« Le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties »

Sans entrer dans les détails, l’entraîneur italien a clairement confirmé que des renforts – tout comme des départs – restaient possibles avant la fin du mercato. Malgré une satisfaction affichée pour l’effectif actuel, il a souligné la nécessité de rester réalistes et en alerte sur les prochaines échéances. «On est plus compétitifs je pense. Cette année, on aura plus de matchs, on devra bien gérer les charges de travail pour éviter de se retrouver avec d’autres blessés. Mais le mercato n’est pas fini, en entrées et en sorties,.Mais à l’heure actuelle, je suis très content de mon équipe,» a ainsi confié le coach marseillais.

Des cadres conservés, des indésirables ciblés

Bonne nouvelle pour l’OM : aucun membre important de l’effectif ne devrait quitter le club d’ici la clôture du mercato. De Zerbi s’est félicité du maintien de joueurs comme Balerdi, Rulli, Rabiot, Højbjerg ou Greenwood, jugés cruciaux pour l’équilibre sportif.

certains éléments en marge tels que Moumbagna, Harit ou Ounahi devraient bien être libérés, l’OM anticipant jusqu’à sept départs au total.

Un dossier épineux en suspens : Edon Zhegrova

Un nom revient fréquemment dans les rumeurs : celui d’Edon Zhegrova (Lille). Malgré l’intérêt de Marseille, De Zerbi a botté en touche, rappelant qu’il ne s’agissait pas d’un de ses joueurs et qu’il s’exprimerait uniquement si l’opération venait à se concrétise

