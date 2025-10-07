Rothen assume son chambrage envers les supporters de l’OM !

L’ancien joueur du PSG, Jérôme Rothen, a une nouvelle fois fait parler de lui en évoquant sa sortie polémique lors des célébrations du titre du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Critiqué par Éric Di Meco, ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, pour avoir chambré les supporters marseillais, le consultant de RMC a tenu à assumer pleinement ses propos.

Invité à réagir dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC ce lundi, Jérôme Rothen est revenu sur la polémique née de sa phrase devenue virale : « À jamais les premiers d’avoir gagné deux coupes d’Europe, les Marseillais on les a éteints ». Des mots qui ont particulièrement agacé Éric Di Meco, ancien cadre de l’OM entre 1980 et 1994, qui a confié avoir « mal vécu » cette sortie.

Rothen répond à Di Meco et revendique son identité parisienne

Sans se dérober, Rothen a tenu à expliquer le contexte de son intervention : « Je suis là pour dire la vérité. Ce que je faisais là ? Le club a pensé aux anciens, à certains anciens mais pas tous… Là, je n’avais pas l’étiquette d’animateur de RMC, j’étais juste Jérôme Rothen, l’ancien joueur du PSG ». L’ex-international français a ajouté : « Je pense avoir marqué mon passage par cette fierté de jouer à Paris. On s’est tous nourris de cette rivalité avec Marseille. Ce jour-là, j’avais simplement la casquette d’ancien joueur du PSG, fier de voir le club soulever la Ligue des Champions ».

« Le chambrage fait partie du jeu »

Face à la réaction de Di Meco, Rothen a tenu à clarifier son intention : il ne s’agissait pas d’une attaque personnelle ni d’un manque de respect envers les supporters de l’OM, mais d’un simple chambrage dans l’esprit de la rivalité historique entre les deux clubs. « Déjà, si toi tu es braqué ou si ça t’a vexé… C’est un contexte bien spécial, je ne suis pas à l’antenne. Le chambrage a toujours fait partie du jeu et tu le sais très bien Éric », a-t-il déclaré.

💥 “J’ai mal vécu la fin de saison lorsque tu as pris le micro pour chambrer les Marseillais. Qu’est-ce que tu faisais là-bas ?” Le mea culpa et les explications de @RothenJerome sur les célébrations, au Parc des Princes, au lendemain du sacre du PSG en Ligue des champions. pic.twitter.com/RYwaPlEGTw — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) October 6, 2025



L’ancien milieu du PSG a même rappelé que la veille du match, son émission recevait de nombreux supporters marseillais : « Certains disaient avoir acheté le maillot de l’Inter, d’autres voulaient voir le PSG perdre. Le chambrage va dans les deux sens. Ça fait partie de notre culture foot ».