Rothen : « C’est une réalité ! l’OM n’est pas arbitré comme les autres clubs »

L’Olympique de Marseille est au cœur d’une nouvelle polémique après les sanctions infligées à Pablo Longoria et Fabrizio Ravanelli. Face à cette situation, plusieurs observateurs dénoncent un traitement arbitral défavorable envers le club phocéen, un sentiment partagé par Jérôme Rothen.

Présent dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport, Jérôme Rothen a pris la parole sur la situation arbitrale entourant l’Olympique de Marseille. Après la sanction de Pablo Longoria et celle de Fabrizio Ravanelli, l’ancien joueur a pointé du doigt un traitement différent des arbitres envers le club phocéen.

« La réalité, c’est que l’OM n’est pas arbitré comme les autres clubs. J’essaie d’être objectif quand je regarde les matchs de l’OM et honnêtement, je comprends l’énervement des dirigeants, même si je ne comprends pas le comportement de Longoria, attention… Ils ne se sentent pas arbitrés comme les autres clubs et tant qu’il n’y aura pas une réunion pour arrondir les angles, trouver une façon de communiquer et d’arbitrer, cela continuera. »