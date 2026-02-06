Rothen explique pourquoi l’OM peut battre le PSG

À l’approche du Classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille, Jérôme Rothen a livré son analyse dans son émission sur RMC Sport, évoquant un match qu’il imagine bien plus ouvert qu’à l’accoutumée. L’ancien international français estime que le rapport de force actuel laisse de réelles opportunités à l’OM face à un Paris Saint-Germain qu’il juge encore perfectible sur la durée d’un match.

Selon Rothen, le PSG ne parvient plus à imposer une domination totale à ses adversaires, ce qui pourrait permettre à Marseille d’exister pleinement dans cette rencontre. Il souligne également que, si l’OM semble encore se heurter à certaines limites collectives, Paris n’a pas encore livré de prestation totalement aboutie cette saison, du coup d’envoi au coup de sifflet final. Un constat qui, à ses yeux, entretient l’espoir pour les équipes amenées à affronter le club parisien, et en particulier pour Marseille ce dimanche soir.

« Je pense que le match sera serré parce que le PSG n’arrive plus à asphyxier ses adversaires. L’OM aura des opportunités. Il y a un plafond de verre à l’OM mais au PSG il n’y a pas encore eu un match plein de la 1ère à la 90e minute. Cela laisse donc un espoir à n’importe quelle équipe. Marseille aura des opportunités dimanche soir contre Paris. » Jérome Rothen (RMC Sport)

A lire aussi : Mercato OM : C’est fait pour Murillo, les détails financiers révélés