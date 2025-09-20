Rothen met la pression sur l’OM avant le Classique face au PSG

À deux jours du choc entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen a livré ses attentes sur l’OM. L’ancien joueur parisien, aujourd’hui consultant sur RMC, estime que les Marseillais doivent profiter d’un PSG diminué pour enfin montrer un autre visage dans le Classique.

Vendredi dans Rothen s’enflamme, le chroniqueur a rappelé l’attente autour du rendez-vous de dimanche soir. « J’espère voir un autre visage de l’Olympique de Marseille qu’on a vu sur les dernières années, en tout cas je leur souhaite », a-t-il confié, tout en rappelant la statistique inquiétante : l’OM n’a plus battu Paris au Vélodrome en Ligue 1 depuis 14 ans.

Paris diminué mais toujours favori

Conscient de la différence de niveau entre les deux effectifs, Rothen estime toutefois que le PSG n’arrivera pas au Vélodrome dans les meilleures dispositions. « Le PSG se fait parfois bousculer à l’extérieur, mais jamais au Vélodrome qui est censé être le stade avec le plus de ferveur », a-t-il insisté, avant de pointer l’état physique des Parisiens.

« Je ne comprendrai pas que ça tourne en une démonstration parisienne vu comment l’équipe est décimée, entre guillemets, sans Neves, Doué et Dembélé, avec des joueurs fatigués, pas encore prêts physiquement et mentalement à évoluer à leur meilleur niveau », a poursuivi le consultant.

Une opportunité à saisir pour Marseille

Pour Rothen, si Paris reste favori, l’OM doit être capable d’élever son niveau dans ce rendez-vous particulier. « Les Parisiens ont un effectif important avec des joueurs excellents qui seraient titulaires dans l’Olympique de Marseille actuel… Mais ces “super-sub” restent moins forts que les titulaires habituels », a-t-il souligné.

Un constat qui pousse l’ancien international français à attendre une réaction forte des Marseillais : de l’intensité, des efforts collectifs et surtout une identité de jeu plus claire pour enfin inquiéter un PSG amoindri.

