Rothen s’en prend violemment à l’effectif de l’OM, à part deux titulaires, « le reste est à jeter ! »

La défaite de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions continue de faire réagir. Cette fois, c’est Jérôme Rothen qui s’est montré particulièrement sévère envers les joueurs marseillais dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. L’ancien international français n’a pas mâché ses mots au moment d’évoquer la prestation de l’équipe de Roberto De Zerbi face à l’Atalanta Bergame.

Rothen dézingue la prestation marseillaise

Pour Jérôme Rothen, il n’y a pas d’excuse possible : l’OM n’a tout simplement pas le niveau pour exister en Ligue des Champions. « Hier c’est la totale. Entre l’engagement, la qualité technique, ils ne sont pas au niveau de la Ligue des Champions. Ce n’est pas grave de le dire mais il y a eu erreur de casting. Qui a recruté, qui a fait cette équipe ? », a-t-il lancé, visiblement agacé.

L’ancien joueur du PSG a également pointé du doigt la différence de moyens et de performance entre les deux clubs : « Quand tu vois les moyens de l’Olympique de Marseille qui ne sont pas les moyens de l’Atalanta, et que tu vois une telle différence dans la performance et la réalisation technique… » Un constat sans appel pour celui qui estime que le projet marseillais s’est égaré malgré des investissements importants.

À l’image d’Hojbjerg, c’est le néant

Seuls deux joueurs trouvent grâce à ses yeux : Mason Greenwood et Gerónimo Rulli. « Greenwood est un joueur à éclats, il prend le ballon, tu sais qu’il est au niveau même s’il est beaucoup trop inconstant. Sur le match d’hier, à part Greenwood et Rulli, le reste est à jeter ! »

Le consultant a également visé directement Pierre-Emile Hojbjerg, pourtant recruté pour apporter son expérience : « N’allez pas me parler des absences. Les joueurs qui étaient là hier et qui ont des statuts particuliers comme Hojbjerg, ce sont des joueurs moyens. À l’image d’Hojbjerg, c’est le néant. »

Une sortie qui risque de faire réagir du côté de la Commanderie, alors que De Zerbi tente de remobiliser un groupe fragilisé. L’OM devra rapidement retrouver des certitudes s’il veut espérer rebondir en championnat et rester dans la course à l’Europe.

