Rowe visé en Italie, la piste Ordóñez et pourquoi Marseille ne veut pas payer plus pour Weah… Les 3 infos mercato OM de ce mercredi !

Retrouvez ci-dessous les 3 informations qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité du mercato de l’OM ce mercredi 30 juillet 2025.

L’Atalanta vise Rowe ?

L’Atalanta pourrait obtenir un très joli chèque en vendant son ailier Lookman. Le club aurait un œil du côté de Marseille pour lui trouver un successeur, reste à savoir si l’OM sera ouvert aux discussions…

Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Jonathan Rowe, l’ailier anglais de l’Olympique de Marseille, figure sur les tablettes de l’Atalanta Bergame pour remplacer Ademola Lookman, courtisé par l’Inter Milan. L’attaquant nigérian est ciblé par les Nerazzurri qui ont relancé les discussions avec une offre de 45 millions d’euros (42+3). Mais le club bergamasque continue de résister et réclame 50 millions d’euros pour son joueur, auteur d’une saison pleine en Serie A.

En cas de départ confirmé de Lookman, l’Atalanta aurait coché le nom de Jonathan Rowe, recruté en 2024 par l’OM en provenance de Norwich City. Malgré son arrivée récente sur la Canebière, le profil du jeune ailier anglais plaît beaucoup en Italie. Rapide, percutant et doté d’une belle qualité de frappe, Rowe s’est déjà illustré en match amical avec un superbe but face au FC Valence. Toujours selon la Gazzetta, la valeur de l’international Espoirs anglais dépasserait désormais les 20 millions d’euros, ce qui n’effraie pas la direction de la Dea, bien que d’autres priorités, notamment la recherche d’un numéro 9, occupent actuellement le haut de leur liste.

L’intérêt de l’Atalanta pour Rowe confirme l’attrait croissant que suscitent les talents de l’OM sur le marché européen. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l’ancien joueur de Norwich pourrait franchir un nouveau palier cette saison. Reste à savoir si Pablo Longoria sera disposé à ouvrir la porte à une vente rapide, ou s’il préfèrera conserver son jeune ailier, arrivé récemment et encore en phase d’intégration.

Jonathan Rowe représente donc une option sérieuse pour l’Atalanta, mais son transfert dépendra avant tout du dénouement du dossier Ademola Lookman, toujours en cours entre Bergame et l’Inter Milan.

Joël Ordóñez, nouvelle cible ?

Après avoir boucler l’arrivée d’Igor Paixao, l’OM doit maintenant trouver un défenseur central. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, l’Olympique de Marseille suit de près Joël Ordóñez, jeune défenseur central équatorien de 21 ans évoluant à Club Bruges. L’OM aurait identifié ce profil comme répondant parfaitement aux critères recherchés, et pourrait se positionner cet été sur le dossier.

À l’OM, les prolongations récentes de Leonardo Balerdi et Amir Murillo stabilisent le secteur défensif, mais un nouveau renfort reste envisagé pour densifier l’effectif en défense centrale malgré l’arrivée de Facundo Medina qui peut évoluer comme défenseur central ou latéral gauche. L’arrivée d’un joueur comme Ordóñez permettrait de mêler potentiel et concurrence saine pour les titulaires actuels.

Profil et statistiques de Joël Ordóñez

Âgé de 21 ans , né le 21 avril 2004 à Guayaquil (Équateur), mesure 1,88 m .

, né le à (Équateur), mesure . Défenseur central droitier, qui peut aussi bien jouer central gauche que droit.

Joueur sous contrat avec Club Bruges depuis juillet 2023 , engagé jusqu’en juin 2028 , avec une valeur marchande estimée à environ 28 millions d’euros (mise à jour juin 2025).

depuis , engagé jusqu’en , avec une valeur marchande estimée à environ (mise à jour juin 2025). En club, il totalise plus de 50 matchs avec l’équipe première de Club Bruges , dont une saison 2023‑24 régulière, notamment en Jupiler Pro League , Conference League , et Coupe nationale , cumulant plusieurs milliers de minutes sur la pelouse

, dont une saison 2023‑24 régulière, notamment en , , et , cumulant plusieurs milliers de minutes sur la pelouse En sélection, il dispose déjà de 7 à 8 caps avec l’équipe nationale d’Équateur depuis sa première titularisation en mars 2024 face au Guatemala.

Pourquoi l’OM s’y intéresse

La direction marseillaise recherche un défenseur central capable d’apporter de la puissance, de la lecture du jeu, et une projection vers l’avant. Le profil de Joël Ordóñez, à la fois jeune et déjà expérimenté au niveau international et européen, cocherait toutes ces cases. De gros clubs anglais comme Chelsea et Arsenal ont un oeil sur lui…

L’OM ne veut pas augmenter son offre pour Weah !

Le feuilleton Timothy Weah continue de rythmer le mercato de l’Olympique de Marseille. Selon les informations du journaliste italien Alfredo Pedullà, le club phocéen peine à conclure un accord avec la Juventus, malgré la volonté du joueur de rejoindre la Canebière.

Timothy Weah, 25 ans, fait partie des cibles prioritaires de l’OM pour renforcer ses ailes. Le club marseillais a déjà formulé une offre comprise entre 12 et 13 millions d’euros, supérieure à celle de Nottingham Forest, pourtant initialement acceptée par la Vieille Dame. Un paradoxe que ne comprend pas la direction olympienne : la Juventus a refusé une proposition plus avantageuse financièrement, après avoir donné son feu vert à une offre moins élevée. Une situation qui agace les dirigeants marseillais, convaincus d’avoir déjà fait un effort conséquent. La Juve souhaiterait 20M€ dans ce dossier…

Selon Pedullà, l’opération a un poids financier important, notamment après l’investissement réalisé sur Luis Henrique Paixao, arrivé plus tôt dans le mercato. Le club n’envisage donc pas pour l’instant de rehausser sa proposition, bien que le joueur pousse pour rejoindre Marseille. Le dossier pourrait évoluer dans les prochains jours si un compromis est trouvé, possiblement par une légère réévaluation de l’offre, mais l’issue dépendra en grande partie de la position de la Juventus.



Jusqu’ici, Weah a refusé toutes les autres options, et semble déterminé à rejoindre le projet marseillais. Le temps joue désormais contre les dirigeants olympiens, alors que la préparation de la saison bat son plein et que Roberto De Zerbi souhaite finaliser son effectif au plus vite.

Le bras de fer entre l’OM et la Juventus se poursuit, et Marseille espère toujours convaincre, sans pour autant se renier sur le plan économique.