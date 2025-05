Rulli (OM) : “Ça me fait du mal, vraiment…”

Gerónimo Rulli n’a pas mâché ses mots. Quelques jours après la fin de saison et la qualification de l’OM pour la Ligue des champions, le gardien argentin a exprimé sa profonde déception quant à la dernière cérémonie des trophées UNFP. Aucun joueur marseillais n’a en effet été retenu dans l’équipe type de la saison de Ligue 1, malgré une deuxième place acquise derrière le PSG.

Un choix assez incompréhensible qui a fait grincer des dents dans le vestiaire olympien et que Rulli a tenu à commenter publiquement, avec une certaine émotion…

“Je pense qu’après la saison qu’on a fait…”

Dans un extrait d’une interwiew qu’il a donné pour Téléfoot et qui sera diffusé ce dimanche à 11h, le portier olympien a donc fait part de sa frustration :

“Ça me fait du mal, vraiment du mal. Pas pour moi, ce n’est pas pour moi, vraiment, parceque Lucas (Chevalier) mérite d’être le meilleur gardien de Ligue 1. Mais je pense qu’après la saison qu’on a fait, avec Mason et ses 21 buts et Adri’, 10 buts, ils méritent aussi d’être l’équipe de la saison…”

“Ça me fait du mal, vraiment du mal…” Gerónimo Rulli réagit à l’absence des joueurs de l’OM dans l’équipe type de la Ligue 1 au micro de @SaberDesfa L’interview de Gerónimo Rulli à retrouver dimanche à 11h dans Téléfoot ! pic.twitter.com/1P6HE63NJa — Téléfoot (@telefoot_TF1) May 23, 2025

