Rulli, symbole d’un OM qui refuse de sombrer

L’OM s’est incliné 2-1 à Lens après avoir ouvert le score par l’inévitable Mason Greenwood. Une deuxième défaite cette semaine après celle face au Sporting. Voici la note et l’appréciation de Geronimo Rulli lors de cette rencontre disputée à Bollaert.

Lens a renversé Marseille (2-1) au terme d’un match intense et disputé à Bollaert. L’OM avait pourtant ouvert le score grâce à Mason Greenwood, auteur d’une frappe enroulée magnifique à l’entrée de la surface, son 7e but de la saison. Mais les Lensois ont rapidement réagi : Odsonne Édouard a égalisé sur penalty après une faute de Benjamin Pavard, confirmé par la VAR. Le défenseur marseillais a ensuite vécu une soirée cauchemardesque, marquant contre son camp au retour des vestiaires sur un corner lensois. Ce but malheureux de Pavard a offert la victoire au Racing Club de Lens, solide dans l’engagement et opportuniste sur les coups de pied arrêtés.

Malgré une possession de 68 % et 17 tirs (seulement 3 cadrés), les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à inverser la tendance, butant sur un excellent Robin Risser et une défense lensoise compacte. Geronimo Rulli a longtemps maintenu l’espoir, notamment en repoussant une frappe de Mamadou Sangaré en toute fin de match. Mais les Lensois ont tenu bon jusqu’au bout, portés par un public incandescent. Avec cette victoire, Lens passe devant Marseille et grimpe à la 2e place du classement, confirmant son retour en forme. L’OM, désormais troisième, manque l’occasion de reprendre la tête du championnat et devra vite se remobiliser avant la prochaine journée.

La note de Geronimo Rulli : 6 / 10

« Difficile à expliquer » Gerónimo Rulli revient sur la semaine compliquée de l’Olympique de Marseille, ponctuée par deux revers consécutifs contre le Sporting et le RC Lens. @YassinNfaoui pic.twitter.com/mo7JQaN9NA — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 27, 2025

Son appréciation

Malgré la défaite, Rulli a longtemps tenu l’OM à flot. Piégé par la panenka d’Édouard (23e) puis trahi par Pavard sur un contre-son-camp (53e), le portier argentin a pourtant multiplié les interventions décisives. Réactif sur la lourde frappe de Sangaré (45e+2) et miraculeux sur la tête de Thauvin déviée par Aguerd (62e), il a aussi su rester vigilant sur le centre-tir d’Udol (71e) avant de remporter son duel face à Sangaré dans le temps additionnel (90e+2). Moins inspiré dans le jeu au pied, où il a semblé parfois manquer de sérénité sous la pression lensoise, Rulli n’en demeure pas moins l’un des rares Marseillais à avoir répondu présent.

Les notes des médias