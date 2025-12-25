Rumeur mercato: L’OM intéressé par un ancien du PSG pour renforcer son milieu ?

Le mercato d’hiver s’anime déjà autour de l’Olympique de Marseille. Selon le journaliste Ekrem Konur, l’OM surveille la situation de Manuel Ugarte, ancien milieu du PSG aujourd’hui en difficulté à Manchester United. Un dossier qui attire également l’attention de l’Olympique Lyonnais, ravivant une rivalité bien connue en Ligue 1.

L’ancien du PSG Manuel Ugarte au cœur d’un duel OM–OL

La concurrence entre l’OM et l’OL ne se limite jamais aux confrontations de Ligue 1. À chaque période de mercato, les deux clubs se retrouvent régulièrement sur des cibles similaires, notamment lorsqu’il s’agit de profils capables d’apporter une plus-value immédiate. Cet hiver, un nom circule avec insistance : Manuel Ugarte.

Selon les informations rapportées par Ekrem Konur, les dirigeants marseillais et lyonnais suivent de près l’évolution du milieu défensif uruguayen à Manchester United. Passé par le Paris Saint-Germain lors de la saison 2023-2024, Ugarte, 24 ans, peine à s’imposer durablement en Premier League depuis son arrivée en Angleterre.



Recruté avec de fortes attentes après une saison convaincante au PSG sur le plan défensif, l’international uruguayen n’a pas trouvé la stabilité espérée à Manchester. Son temps de jeu reste irrégulier et son statut au sein de l’effectif mancunien demeure fragile, malgré la présence sur le banc de Ruben Amorim, entraîneur qui l’avait révélé au Sporting Portugal.

Un profil qui correspond aux besoins de l’OM de De Zerbi

Du côté de Marseille, l’intérêt s’inscrit dans une réflexion plus large menée par Roberto De Zerbi sur l’équilibre de son milieu de terrain. L’OM cherche un joueur capable d’apporter impact, volume défensif et intensité dans l’entrejeu, des qualités associées depuis longtemps à Manuel Ugarte.

Toutefois, le dossier s’annonce complexe. Manchester United n’a pas officiellement ouvert la porte à un départ, et la valeur marchande du joueur reste élevée au regard des investissements consentis récemment par le club anglais. À cela s’ajoute une forte concurrence européenne, plusieurs formations étant également attentives à la situation du milieu uruguayen.

À ce stade, il s’agit bien d’une piste identifiée et suivie, sans négociation avancée ni offre concrète connue. Pour l’OM comme pour l’OL, le contexte économique et les modalités d’un éventuel transfert conditionneront la suite du dossier. Une chose est sûre : la situation de Manuel Ugarte sera l’un des dossiers à surveiller de près lors du mercato hivernal.