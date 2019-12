Rumeur mercato OM : Villas-Boas vise un talent portugais de 18 ans?

Selon les informations du Sun, André Villas-Boas observerait attentivement Sidnei Tavares, une jeune pépite portugaise qui évolue à Leicester…

André Villas-Boas souhaiterait renforcer son équipe lors du prochain mercato, bien que les finances du club ne lui permettent pas de faire des folies… A défaut d’avoir des moyens, le coach portugais aurait des idées.

Concurrence rude pour le cousin de Nani…

The Sun affirme que l’ancien entraîneur de Tottenham et Chelsea serait enclin à « chiper » un talent portugais de Premier League. En effet, Sidnei Tavares, qui a récemment signé son contrat pro avec Leicester ne serait pas contre un départ de l’Angleterre.

Le cousin de l’ancien joueur de Manchester United, Nani est un milieu de terrain central polyvalent… Il évolue avec les u18 des Foxes et est même le capitaine de son équipe. Il a trouvé le chemin des filets à 5 reprises et délivré 3 passes décisives en 10 rencontres. Le Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Juventus, Napoli, Atletico Madrid, Roma et Vitesse seraient également sur le coup… La concurrence est rude pour l’Olympique de Marseille.