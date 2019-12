Rumeur Mercato OM : Déjà une grosse offre anglaise pour Morgan Sanson ?

L’OM ne devrait pas être très actif lors du mercato hivernal, sauf si un joueur venait à quitter le club. Poussé vers la sortie l’été dernier, Morgan Sanson serait visé, l’OM aurait même déjà reçu une offre…

En conférence de presse, André Villas-Boas avait été clair concernant le mercato : » Il y a toujours l’équilibre entre l’aspect sportif et l’aspect économique. On a déjà un effectif court, on n’a pas trop d’options. Mais pour l’aspect économique, c’est à Frank et Jacques-Henri de juger si cela va arriver dans le futur. Pas à moi. Si on continue comme ça, je pense que nos joueurs peuvent avoir une valeur encore plus importante que celle du mercato d’hiver. Maintenant, on attend. C’est vrai qu’on n’a pas eu de contacts. » Le coach portugais aimerait conserver son effectif, mais un joueur comme Morgan Sanson serait déjà sollicité…

Une offre anglaise pour Sanson de plus de 25M€ ?