Rumeur Mercato OM: Longoria vise un attaquant d’envergure internationale pour remplacer Malinovskyi !

Très actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille n’a vraisemblablement pas terminé son mercato estival. Ruslan Malinovskyi pourrait quitter le club phocéen. L’Ukrainien de 30 ans intéresserait le Torino qui pourrait passer à l’action dans les prochains jours. L’OM envisagerait de le remplacer par un international argentin de Serie A.

Arrivé l’hiver dernier à l’OM pour 10 millions d’euros (hors bonus) en provenance de l’Atalanta Bergame, Malinovski n’a jamais réussi à s’adapter au club phocéen. Auteur d’une demi-saison compliquée, avec seulement 2 buts et 1 passe décisive en 23 rencontres, l’international ukrainien n’a pas justifié les attentes placées en lui par Pablo Longoria et Javier Ribalta. Le journal l’Équipe indiquait ce vendredi que les dirigeants marseillais envisageraient un départ cet été. D’après les informations de Sky Italia, le Torino serait intéressé par l’idée de recruter Malinovskyi. En conférence de presse, Longoria a indiqué que tout départ allait être remplacé. Le président marseillais songerait à un attaquant de l’Inter Milan pour succéder au milieu offensif.

Joaquin Correa sur les traces d’Alexis Sanchez ?

D’après le Corriere dello Sport, l’Inter Milan négocie avec West Ham pour Gianluca Scamacca et vise Folarin Balogun. Les Nerazzurri cherchent donc à dégraisser leur effectif et aimeraient se séparer de Joaquin Correa durant ce mercato estival. Recruté à la Lazio de Rome pour 27,5 millions d’euros il y a un an, Joaquin Correa en vaut désormais 12, selon Transfermarkt. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’Argentin serait dans le viseur de l’OM et pourrait suivre les traces d’El Niño Maravilla en quittant le club italien pour Marseille. Souvent blessé depuis son arrivée à l’Inter en 2022, l’international aux 19 sélections est disponible en prêt, avec une option d’achat qui avoisine les 15 millions d’euros.