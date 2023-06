Rumeur mercato OM : Marcelino veut tenter un énorme coup ?

Maintenant que l’OM tient son coach en la personne de Marcelino, place au mercato. la DNCG a donné son feu vert, le recrutement devrait commencer par l’arrivée de Geoffrey Kondogbia. Le coach espagnol aurait une autre idée au milieu…

Selon fichajes, Marcelino aimerait que Pablo Longoria tente de faire venir Sergej Milinkovic-Savic. Un challenge bien compliqué car la star de la Lazio est très convoitée même s’il ne lui reste qu’un an de contrat avec le club italien. On ne voit pas comment l’OM pourrait réussir à faire venir le milieu de terrain de 28 ans. L’international serbe dispose d’une énorme cote, si la Lazio a repoussé les avances de l’Arabie Saoudite, la Juventus tente de le faire signer.

Marcelino veut Milinkovic-Savic ? La Lazio demande 40M€ !

Son agent, Mateja Kezman a fait le point pour le média 365Sports Arabic : «Pour Sergej, il y a eu de nombreuses manifestations d’intérêt de l’Arabie, mais pour le moment nous avons d’autres options sur la table. On verra, dans la vie on ne sait jamais.» Le joueur se verrait plus filer à la Juventus, mais la Lazio exigerait 40M€ pour laisser filer son joueur clé et le joueur viserait un salaire brut de 1M€/mois. Autant dire que l’OM ne pourra pas s’aligner…

Pablo Longoria avait fait le point concernant l’état financier du club juste après le départ d’Igor Tudor en conférence de presse. « On est entré dans une situation positive. Il faut prendre de la hauteur. On a stabilisé le club sur le plan économique. Ce sera encore plus positif à l’avenir. On va pouvoir construire sur des bases solides. Mais rien n’est légitime s’il n’y a pas des bons résultats sportifs à côté. On doit continuer sur cette tendance sans s’imposer de limite. Il faut être le plus préparé possible. On doit être prêt, toujours à la hauteur avec des résultats sportifs et économiques les plus équilibrés possibles. On est dans une direction correcte. On va faire le meilleur résultat économique depuis longtemps. C’est le résultat de beaucoup de rigueur. On a un accélérateur, c’est CVC. Le projet est d’arriver en 2024-2025 avec la plus grande stabilité économique possible. Je suis content de la tendance économique actuelle. »