Rumeur mercato OM : Un premier nom de coach est sorti !

Si un départ de Jorge Sampaoli avant la fin de la saison parait peu probable, le coach argentin va devoir se montrer convaincant et redresser la barre. Car Pablo Longoria aurait des idées pour la suite, une mènerait à un coach espagnol libre de tout contrat…

Selon le média espagnol TodoFichajes, le président du club français, Pablo Longoria serait en contact avec Diego Martínez pour connaître sa prédisposition à prendre en charge l’équipe. Ce dernier pourrait être une solution en cas de départ de Sampaoli l’été prochain.

Longoria intéressé par le profil de Diego Martinez ?

Diego Martínez a été l’adjoint d’Emery à Séville, il est libre depuis son départ de Grenade l’été dernier. Le technicien de 41 ans serait en formation en Angleterre avec l’espoir d’y trouver un club. Il aurait rejeté plusieurs offres émanant de Levante, Getafe et Elche car son idée est de s’entraîner en Angleterre. Cependant, un club comme l’OM pourrait le faire changer d’avis. Mais rien n’est encore concret car Jorge Sampaoli est bien le coach de l’OM et il dispose de temps de relancer son équipe et cela commence ce jeudi par la réception du FC Bâle en Ligue Conférence.

Je veux amener l’OM le plus haut possible — Sampaoli

Dans des moments comme ça, il y a l’exigence de devoir gagner, cette obligation, et pour beaucoup de joueurs, cela génère de la pression, de la frustration même, je pense que le bon mot est frustration. L’équipe est jeune, en plus. On a très bien commencé contre Monaco, une équipe de haut niveau, on a fait une bonne première période. Je suis arrivé il y a un an, la Commanderie brûlait… C’est difficile pour les joueurs d’avoir tant de pression, la peur de perdre s’installe parfois. Or, on ne peut pas jouer avec cette peur au ventre. Quel que soit le résultat, victoire, nul ou défaite, l’important est de jouer sans peur. Moi ce que je veux, c’est le bien de l’OM. Je ne pense pas aux joueurs, aux supporters, aux dirigeants, mais au club. Je veux amener l’OM le plus haut possible, c’est pour cela que je travaille toute la journée. Demain (jeudi), on aura un gros match, on doit être protagonistes. C’est un moment difficile, une étape de formation pour les jeunes joueurs. Mais on doit dépasser cette peur et jouer librement. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (09/03/2022)