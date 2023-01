Rumeurs Mercato OM : 5 clubs de Premier League foncent sur un attaquant marseillais?

Le mercato hivernal de l’Olympique de Marseille a démarré par 4 départs avec Suarez, Touré, Targhalline et Gerson. Bamba Dieng attire également des clubs et notamment en Premier League !

Le mercato d’été de Bamba Dieng à l’OM a été très mouvementé. Malgré tout cela, le Sénégalais a réussi à avoir un peu de temps de jeu en première partie de saison et devrait même gagner plus de place dans l’effectif lors de la seconde d’après Igor Tudor.

5 clubs anglais veulent Dieng

Cependant, des médias affirment que l’attaquant intéresse de nombreux clubs et notamment en Premier League. D’après les informations de 90Min, cinq écuries anglaises souhaiteraient récupérer Dieng. Crystal Palace, West Ham, Leicester, Everton ainsi que Leeds apprécieraient son profil. Pour l’heure, l’OM tenterait de faire prolonger le joueur 22 ans.

A LIRE AUSSI : OM : Ribalta fait une énorme annonce sur le mercato d’hiver !

🚨 5 clubs de Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿sont actuellement intéressé par Bamba Dieng. 🇸🇳 🔹Crystal Palace

🔹West Ham

🔹Leicester

🔹Everton

🔹Leeds#TeamOM | #MercatOM (@90min_Football) pic.twitter.com/tGNAXTC0q1 — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) January 7, 2023

A LIRE AUSSI : Mercato OM : Balerdi a déjà donné sa réponse à ce club?

Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place — Longoria

Dans un entretien accordé à Foot Mercato au mois de novembre, le président de l’Olympique de Marseille Pablo Longoria est revenu sur l’été difficile vécu par le jeune attaquant. Le dirigeant espagnol explique comment s’est déroulé cette période, également difficile pour le club.

« Le dossier Dieng? Humainement, ce n’était facile pour personne. Quand tu es dans le mercato d’été avec un joueur qui est dans les radars des autres clubs, avec une possibilité de sortie, ce n’est pas facile au niveau mental pour le joueur. Mais ce n’est pas facile non plus pour le club. À partir du moment où le joueur est revenu ici, la situation a changé radicalement. Le joueur a beaucoup progressé et la conséquence, c’est qu’il a récupéré une place dans l’effectif parce que la méritocratie est la chose la plus importante dans la vie. Mais, jouer une compétition avec des mercatos encore ouverts, c’est très compliqué, notamment pour la psychologie des joueurs. Ce n’est pas non plus facile dans la relation que tu as avec un de tes joueurs qui se comporte différemment dans une situation de mercato. Ce n’est facile à gérer pour personne. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)