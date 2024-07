Mercato OM : Ce que va rapporter le départ d’Aubameyang…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Le départ de Aubameyang sera bientôt acté officiellement, mais il est sûr que le Gabonais rejoindra l’Arabie Saoudite dans les prochains jours. Encore lié à l’OM pour 2 ans, en raison de son contrat jusqu’en 2026, le départ de l’attaquant fera faire de belles économies à Marseille, lui qui avait le pus gros salaire. Cependant, le club devrait également toucher une indemnité.

Aubameyang et l’OM c’est définitivement fini ! Après une saison de très grande classe de la part de l’ancien attaquant de Chelsea, le joueur a pris sa décision et devrait quitter le club dans les jours qui arrivent. Un départ motivé par l’opportunité financière proposée par Al-Qadsiah, un club d’Arabie Saoudite.

Un dernier gros contrat pour Aubameyang

Le bas, le joueur de 35 ans devrait toucher son plus gros salaire de sa carrière. Si les chiffres exacts ne sont pas encore connus, il se pourrait que le Gabonais gagne une dizaine de millions d’euros par an. Un chiffre qui fait donc réfléchir, à quelques années seulement de sa retraite sportive.

Une belle indemnité pour l’OM !

Mais encore lié à l’OM, le joueur ne peut partir libre, à moins de trouver un accord commun avec les dirigeants. Selon La Provence, le club de la cité phocéenne devrait tout de même encaisser un chèque pour libérer son joueur à Al-Qadsiah. Plusieurs sources autour du club affirment que l’OM recevra entre 9 et 10 millions d’euros pour son joueur star.