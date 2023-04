Rumeurs mercato OM : Longoria suit toujours la situation d’Almada?

L’Olympique de Marseille a longtemps suivi Thiago Almada lorsqu’il évoluait à Velez. Maintenant qu’il fait le bonheur d’Atlanta en MLS, Pablo Longoria serait prêt à relancer le dossier !

Le nom de Thiago Almada revient dans les médias américains ! L’Olympique de Marseille ferait partie des clubs toujours intéressés par le profil du milieu offensif. L’Argentin évolue maintenant en MLS à Atlanta et brille dans le championnat nord américain.

D’après MLS Transfers, plusieurs clubs sont intéressés par la venue du numéro 10 dont l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Un club espagnol suivrait également sa situation mais son identité n’a pas encore fuité.

Source: Thiago Almada still has major interest from Nice and Marseille but an unknown club in Spain has inquired this week.

Qatari club had bid rejected over the winter but Almada’s camp expects multiple bids in summer. pic.twitter.com/gyPq7fE5HA

— MLS Transfers (@MLSTransfers) March 31, 2023