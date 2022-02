Mercato : Le nouvel appel du pied de Sadio Mané à l’OM !

Opposé à l’Égypte, le Sénégal de Cheikh Bamba Dieng et de Pape Gueye a remporté hier soir la toute première Coupe d’Afrique des Nations de son histoire aux tirs au but. Auteur du penalty décisif, Sadio Mané n’a pas dit non à l’OM.

La troisième est la bonne pour le Sénégal. Après s’être incliné lors de leur première finale de Coupe d’Afrique des Nations face au Cameroun en 2002, les Lions de la Téranga avaient aussi perdu en finale de la dernière édition, en 2019, face à l’Algérie.

Vingt ans plus tard, le Sénégal l’a finalement fait après un succès face à l’Égypte au terme de la séance de tirs au but. Durant la compétition, le Sénégal était représenté par deux actuels olympiens : Cheikh Bamba Dieng ainsi que Pape Gueye. Un succès qui va leur permettre de revenir à Marseille en totale confiance avec un trophée.

Mets de l’argent et je viens à l’OM ! – Sadio Mané

À l’issue de la rencontre, le milieu de terrain de l’OM a démarré un live sur son compte Instagram. Il en a profité pour interpeller l’attaquant du Sénégal et de Liverpool, Sadio Mané. Lors du live, plusieurs supporters olympiens se sont réunis et lui ont demandé en nombre de rejoindre l’OM. Sadio Mané ne s’est pas montré défavorable et sa réaction a plu à nombreux d’entre eux.

« Fais un effort quand même. Mets de l’argent et je viens! Il faut payer le transfert et je viens! » Sadio Mané – Source : Live Instagram de Pape Gueye (06/02/2022)