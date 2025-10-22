Samir Nasri rappelle : « L’OM et le PSG ne jouent pas dans la même division »

Mardi sur Canal+, Samir Nasri a livré une déclaration forte au sujet de l’Olympique de Marseille, comparé au Paris Saint-Germain.

L’ancien international français, désormais consultant, a été clair sur les ambitions de l’OM pour le titre de champion de France. Selon lui, le PSG évolue à un niveau bien supérieur, rendant toute comparaison avec le club phocéen difficile.

« L’OM et le PSG ne jouent pas dans la même division. Sur le début de saison, à part le Bayern Munich, je ne vois personne à la table du PSG », a-t-il affirmé.

Une déclaration pour rappeler l’écart entre l’OM et le PSG

Cette prise de parole de Samir Nasri met en lumière l’écart de compétitivité entre les deux clubs, malgré l’attachement de l’ancien milieu de terrain pour son club formateur. Le PSG, fort de son effectif XXL et de sa profondeur de banc, continue de dominer la Ligue 1 en ce début de saison 2025-2026. Le club parisien reste invaincu en championnat et affiche une efficacité impressionnante sur la scène européenne.

De son côté, l’Olympique de Marseille traverse une période stable. Pas de changement d’entraîneur, résultats réguliers depuis la fin du mercato, effectif large : le club est en train d’installer une dynamique durable. Ils sont leader du championnat et reste sur 5 victoires de suite.

🗣️ « Il faut être humble, avoir les pieds sur terre et continuer à travailler »#DeZerbi : “Il faut faire preuve d’humilité, jouer d’une façon humble. Parce que nous pourrions penser à quelque chose de faux parce que nous venons d’enchaîner plusieurs victoires. Il faut être… pic.twitter.com/GTwI1KS0a4 — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 21, 2025

L’OM doit rester dans sa dynamique

Pour Nasri, il est illusoire de penser que l’OM puisse rivaliser avec le PSG sur la durée d’un championnat. Son analyse, bien que tranchée, reflète une réalité souvent soulignée par les observateurs : le fossé économique et sportif entre les deux clubs est toujours aussi grand.

