Samuel Umtiti pointe un gros problème à l’OM

Sur RMC Sport, Samuel Umtiti a livré une analyse tranchée sur la baisse de niveau de l’Olympique de Marseille. L’ancien international français met en cause un déficit d’intensité et un blocage mental qui freinent l’équipe depuis plusieurs semaines.

Alors que l’OM traverse une période délicate en championnat, les débats se multiplient autour des raisons de cette spirale négative. Pour Samuel Umtiti, le problème dépasse les simples choix tactiques. Il estime que l’héritage du passage de Roberto De Zerbi a laissé des traces dans l’approche des joueurs, parfois trop concentrés sur les consignes au détriment de l’engagement.

Sur RMC Sport, il a résumé son ressenti sans détour : « Sous De Zerbi, les joueurs étaient plus focus sur leur placement et les consignes du coach, au point d’en oublier l’intensité à mettre dans les duels. Or, dans le football moderne, il faut mettre de l’intensité. Quand je regarde leur match je me dis mais un défenseur comment il peut perdre autant de duels. ON voit des défenseurs qui ne viennent même pas défendre, mais ou on va là. ? Je pense que c’est vraiment dans la tête, mentalement il ne sont pas prêt. Habib Beye va devoir changer cet état d’esprit là. »

Un constat sévère qui place désormais le nouveau staff face à un défi clair : réinjecter agressivité et force mentale à un groupe en perte de repères.