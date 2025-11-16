Sanction de l’UEFA, Aguerd est rentré et cette statistique interessante… Les 3 infos OM du jour

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce dimanche 16 novembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

L’OM encore sanctionné !

L’UEFA a tranché. Comme le rapporte RMC Sport, l’Olympique de Marseille a été sanctionné après les incidents survenus lors de la rencontre de Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame, disputée le 5 novembre dernier au Stade Vélodrome. Une soirée marquée par une immense frustration sportive, mais aussi par des comportements en tribunes désormais visés par l’instance européenne.

Ce match, perdu 0-1 en toute fin de rencontre, avait laissé un sentiment d’injustice chez les supporters marseillais. Quelques instants avant le but de Samardzic, une main du joueur d’Atalanta Ederson dans sa surface avait provoqué la colère du public. Jugée comme une erreur d’arbitrage, cette action avait envenimé une ambiance déjà tendue dans un Vélodrome frustré d’assister à une troisième défaite en quatre journées de Ligue des champions.

Si l’attention s’était principalement portée sur cet épisode arbitral, un autre élément n’a pas échappé à l’UEFA : l’usage d’engins pyrotechniques dans les tribunes. Selon les informations de RMC Sport, l’instance a décidé d’infliger au club phocéen une amende de 70 000 euros pour ces débordements. Une sanction financière lourde, qui s’accompagne d’une mesure disciplinaire supplémentaire.

70000€ d’amende !

La partie basse du virage Sud, l’un des secteurs les plus bouillants et identitaires du Vélodrome, a ainsi été frappée d’une suspension avec sursis de deux ans. Concrètement, cela signifie que la moindre récidive entraînerait une fermeture effective de cette zone lors d’un match européen. Une menace qui place les groupes de supporters face à une responsabilité importante dans les prochaines échéances continentales.

Cette décision intervient dans un contexte où l’OM, déjà sous pression sportive après son début de campagne européenne décevant, doit désormais composer avec un rappel ferme de l’UEFA. Pour l’organisation, l’usage d’engins pyrotechniques reste strictement interdit, même dans un stade réputé pour sa ferveur comme le Vélodrome. Une mise en garde claire envers le club et ses supporters, alors que chaque rencontre européenne s’annonce désormais sous surveillance.

Aguerd est rentré

Le défenseur de l’OM, Nayef Aguerd, va retrouver Marseille plus tôt que prévu. Touché par une pubalgie depuis plusieurs jours, l’international marocain ne disputera finalement aucune minute avec sa sélection pendant cette trêve internationale. Une situation qui préoccupe l’Olympique de Marseille, alors que Roberto De Zerbi espère récupérer rapidement un cadre de sa défense.

Préservé face au Mozambique (1-0), Aguerd ne participera pas davantage au match amical prévu mardi contre l’Ouganda. Après concertation entre le staff médical marocain et celui de l’OM, le joueur a obtenu l’autorisation de regagner la cité phocéenne ce week-end afin d’y poursuivre ses soins. Une décision logique tant les douleurs liées à une pubalgie nécessitent un suivi précis et une prise en charge adaptée pour éviter que la gêne ne s’installe durablement.

Durant cette semaine internationale, le joueur est resté entre le complexe Mohammed VI, situé au nord de Rabat, et le camp de base de la sélection à Tanger. Malgré les soins reçus sur place, l’évolution n’a pas été suffisante pour envisager un retour sur le terrain, même partiel. L’OM préfère donc superviser directement la phase de récupération pour éviter toute mauvaise surprise à quelques semaines d’échéances importantes en championnat.

🔵⚪️ OM – Nayef #Aguerd rentre à Marseille ! Touché par une pubalgie, le défenseur marocain ne jouera aucun match durant la trêve : préservé contre le Mozambique, il manquera aussi l’amical face à l’Ouganda. Il rejoint la cité phocéenne ce week-end pour poursuivre ses soins.… pic.twitter.com/4HQaLWx1gz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) November 15, 2025

Un retour encadré et une incertitude persistante

À ce stade, aucune durée d’indisponibilité n’a été communiquée pour Nayef Aguerd. L’ancien défenseur de West Ham espère toutefois revenir au plus vite pour ne pas compromettre sa participation à la prochaine CAN, objectif majeur de sa saison. Le joueur doit désormais passer de nouveaux examens à Marseille pour affiner le diagnostic et définir un protocole de soins adapté.

Pour l’OM, ce retour anticipé est à double tranchant. D’un côté, le club peut contrôler la rééducation du joueur ; de l’autre, il doit désormais gérer une incertitude supplémentaire dans une défense déjà sollicitée depuis le début de saison. De Zerbi, qui compte sur Aguerd comme élément central de son dispositif, devra ajuster ses plans si la blessure venait à s’étendre dans le temps.

L’OM domine la ligue 1 sur une stat intéressante !

Dans un championnat où chaque minute compte, la capacité à prendre l’avantage – et surtout à le conserver – est souvent révélatrice du niveau de maîtrise d’une équipe. Et sur ce plan, l’Olympique de Marseille se distingue nettement depuis le début de la saison.

Selon les statistiques compilées, l’OM est le club qui a mené le plus longtemps en Ligue 1, avec un total impressionnant de 504 minutes passées devant au score. Une performance qui illustre la solidité et la régularité du collectif marseillais, souvent capable de prendre rapidement les commandes des rencontres.

💥 Mener c’est important dans un match et à ce niveau là c’est l’OM qui est devant tout le monde depuis le début de saison..! Si votre club est présent sur cette carte c’est qu’il fait partie des 3 clubs de Ligue 1 qui ont MENÉ le plus de temps cette saison en Ligue 1 ! OM 504’… pic.twitter.com/KNGEfpeuIX — MeteoFoot (@MeteoFootMaps) November 15, 2025

Le top 3 des équipes ayant mené le plus longtemps :

OM – 504 minutes RC Lens – 488 minutes OL – 480 minutes

Une hiérarchie révélatrice

Derrière l’OM, le RC Lens confirme encore une fois sa constance et sa compétitivité au plus haut niveau. De son côté, l’Olympique Lyonnais apparaît dans ce trio de tête malgré un début de saison irrégulier : preuve que l’équipe rhodanienne sait aussi imposer son tempo lorsqu’elle trouve la bonne dynamique.

Un signe fort pour la suite ?

Pour Marseille, ces chiffres témoignent d’une capacité à démarrer fort, à mettre l’adversaire sous pression et à imposer sa loi durant de longues séquences. Reste désormais à convertir ce temps passé en tête en points décisifs pour la suite de la saison.

