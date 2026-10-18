SCO – OM : les probables titulaires marseillais

L’OM se déplace à Angers ce dimanche 18 octobre à 15 heures, pour la 7e journée de Ligue 1. Bruno Genesio a annoncé des changements après la défaite contre l’Olympiakos. Voici les probables titulaires marseillais envisagés par FCM, avant l’annonce de la composition officielle.

Genesio annonce des changements après l’Olympiakos

Le onze de jeudi ne devrait pas être reconduit à l’identique. En conférence de presse avant Angers, Bruno Genesio a expliqué que certains joueurs préservés lors du match européen commenceraient cette rencontre de championnat. L’entraîneur a évoqué la prise en compte des états de forme et des situations individuelles. Il n’a toutefois pas donné la composition complète : les noms proposés ci-dessous correspondent à l’hypothèse éditoriale de FCM.

Egan-Riley envisagé aux côtés d’Aguerd

Dans le onze probable publié samedi par FCM, De Lange conserve sa place dans le but. Devant lui, Timothy Weah et Emerson occupent les côtés, tandis que Egan-Riley est envisagé aux côtés de Nayef Aguerd dans l’axe. Cette option ferait évoluer la défense par rapport au match contre l’Olympiakos, débuté avec Meïté. Il s’agit d’un choix probable, pas d’une titularisation annoncée par le staff.

Kamissoko et Abdelli au milieu, Højbjerg encore à suivre

La paire retenue dans notre projection associe Kamissoko à Himad Abdelli. Nnadi, titulaire jeudi, reste une autre option dans ce secteur. La situation de Pierre-Emile Højbjerg appelle encore de la prudence : lors de sa dernière conférence, Genesio a indiqué que son cas devait être évalué. Son absence lors du match européen ne suffit donc pas à présenter un forfait comme définitivement acquis pour Angers.

Harit et Gouiri dans l’hypothèse offensive de FCM

Plus haut, la composition envisagée réunit Keyliane Abdallah, Amine Harit et Igor Paixão derrière Amine Gouiri. Dans cette configuration, Harit et Gouiri prendraient les places occupées au coup d’envoi par Angel Gomes et Neal Maupay contre l’Olympiakos. Abdallah et Paixão seraient reconduits sur les côtés. Les retours annoncés par Genesio concernent le principe des rotations ; le technicien n’a pas confirmé individuellement ces quatre choix.

Le onze probable de l’OM face au SCO

De Lange

Weah – Egan-Riley – Aguerd – Emerson

Kamissoko – Abdelli

Abdallah – Harit – Paixão

Gouiri

Une composition à confirmer avant le coup d’envoi

Ce 4–2–3–1 reprend la projection de FCM et sera à confronter au groupe disponible puis à la feuille de match officielle. L’affiche se jouera au stade Raymond-Kopa et sera diffusée sur Ligue 1+. Pour le contexte de cette rencontre, retrouvez la présentation d’Angers et le programme complet de la 7e journée de Ligue 1.