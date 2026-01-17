SCO – OM : Les Pronos de Nico !

La grosse victoire en Coupe de France a fait du bien, l’OM doit retrouver les 3 points en Ligue 1. Pour ce match de la 18e journée, l’OM se déplace à Angers pour affronter le SCO ! Je vous propose mes pronos avec notre partenaire UNIBET.fr !

Pour cette 18e journée de Ligue 1, l’OM affronte le 10e de Ligue 1, le SCO. Angers fait sans Abdelli, en instance de départ pour l’OM !

De son côté, Roberto De Zerbi doit toujours faire sans Aguerd (CAN) ni Pavard forfait. Par contre Vermeeren est de retour après 2 matches de suspension.

𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 📋 #SCOOM

Les 2️⃣1️⃣ 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 retenus par 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 18ème journée de @Ligue1 ⚡️ pic.twitter.com/MA6QJk10fQ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 17, 2026

Vermeeren de retour face au SCO !

