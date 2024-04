Simon a pris une grande décision ! Une pépite de 16 ans dans le viseur? Merlin, Clauss, Sarr… La grosse mise au point de Gasset sur les blessés ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mercredi : Simon Ngapandouetnbu a pris une grande décision ! L’OM se positionne sur une pépite de 16 ans ? Enorme concurrence dans ce dossier ! Merlin, Clauss, Sarr… La grosse mise au point de Gasset sur les blessés !

Simon Ngapandouetnbu a pris une grande décision !

Une bonne nouvelle vient enfin égailler l’actualité du club. Simon Ngapandouetnbu va prolonger son contrat avec l’OM alors qu’il allait être libre en juin prochain…

En effet, selon la Provence, le jeune et talentueux gardien de 21 ans, Simon Ngapandouetnbu va prolonger l’aventure avec l’OM alors qu’il arrivait au terme de son contrat. « Éloigné des terrains depuis début mars, à cause d’une lésion au ménisque du genou droit, Simon Ngapandouetnbu (21 ans depuis le 12 avril) va retrouver un peu le moral en signant dans les prochaines heures un nouveau contrat en faveur de son club formateur. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’international camerounais (appelé à plusieurs reprises, mais jamais aligné par Rigobert Song, le sélectionneur des Lions Indomptables), devrait prolonger l’aventure de 2 ans, plus une saison en option s’il est prêté durant cette période. »

Deux ans de prolongation pour Simon Ngapandouetnbu plus une saison de plus en cas de prêt !

Il devrait prolonger de trois ans

Invité de l’émission Débat Foot Marseille, Salim Ben Boina, le gardien de la sélection des Comores s’était exprimé sur la situation des gardiens à l’OM et notamment sur le cas Simon Ngapandouetnbu. Le gardien de but de la sélection comorienne et co-fondateur de la HCup, Salim Ben Boina, était l’invité de l’émission Débat Foot Marseille. Interrogé sur la question des gardiens à l’OM, le portier international a expliqué ne pas comprendre pourquoi l’OM ne donnait pas sa chance à Simon Ngapandouetnbu : » Simon c’est très fort, au pied, sur sa ligne, c’est vraiment très fort. Mais il y a cette crainte de lui donner les clés de la maison, à cause de sa jeunesse. Ça reste le Vélodrome, on reste l’Olympique de Marseille, alors qu’il faut passer par là. »

Le Comorien craint que malgré son talent, Ngapandouetnbu n’ait jamais sa chance à l’OM et qu’il soit obligé de partir pour vraiment lancer sa carrière.

L’OM coutumier du fait

La situation de Simon Ngapandouetnbu n’est pas sans rappeler celle de ses prédécesseurs, Brice Samba et Édouard Mendy, avant lui. Deux gardiens talentueux qui se sont aussi fait griller la priorité par des gardiens plus expérimentés à Marseille, pour finalement exploser ailleurs. Jean-Charles de Bono qui atteste aussi du talent d’Ngapandouetnbu, craint également une situation similaire avec le jeune camerounais.

L’OM se positionne sur une pépite de 16 ans? Enorme concurrence dans ce dossier

L’Olympique de Marseille prépare l’avenir ? Le club a coché le nom d’une pépite française âgée de 16 ans qui affole l’Europe avec Dijon en National.

Il a le même nom que la légende argentine mais est bel et bien en France, il s’agit de Rayane Messi, 16 ans, attaquant qui évolue à Dijon ! Le journal L’Equipe raconte ce mardi que le jeune joueur affole déjà plusieurs clubs depuis son éclosion en National. Les trois plus gros clubs allemands apprécient son profil : Borussia Dortmund, Leipzig et le Bayern Munich.

Forcément, en France, il est également très suivi. Le quotidien sportif parle d’un intérêt du LOSC, de Strasbourg mais aussi de l’OM. Le plus avancé dans ce dossier semble être le club lillois qui en aurait fait une priorité. A voir quelle décision prendra l’entourage de la jeune pépite native de Sèvres.

L'OM suit la pépite Rayane Messi 🇫🇷 (16 ans), l'attaquant de Dijon qui a déja marqué en National ! Le Borussia Dortmund, Leipzig, le Bayern Munich, Lille et Strasbourg sont aussi sur le dossier.

Est- ce qu’ils peuvent refuser le chèque ?

Avant de penser à acheter, il faudra certainement renflouer les caisses et cela pourrait arriver dès cet été. Depuis l’arrivée de Tudor à la tête de la Lazio, Guendouzi, comme à l’OM, se voit à nouveau mis de côté par le technicien croate alors qu’il était plus que performant jusqu’à présent. Cette situation pourrait remettre en cause l’option d’achat de 13 millions d’euros que possède l’international français. On a alors demandé à Hugo FTBL s’il serait pour ou contre un retour de Guendouzi à l’OM.

« vu les finances du club, l'OM peut-il faire une croix sur ce chèque ? »

« Oui dans l’idée je l’aime bien Guendouzi, en plus il me fait rire. Mais le fait qu’on n’ait pas eu Rongier de l’année, je pense que ça nous pousse à dire qu’on aurait besoin d’un Guendouzi. Parce qu’au milieu je me suis amusé à regarder, l‘OM n’a jamais joué deux matchs avec la même compo cette année et au milieu, toutes les paires y sont passées. Au début il y avait Rongier, après il y avait plus Rongier, un coup c’était Veretout, un coup c’était Ounahi, un coup c’était à trois, un coup c’était à quatre, un coup c’était à deux. Je sais pas s’il y a une paire de milieu qui vous a plu, mais on n’a jamais trop trouvé. Alors Guendouzi l‘année dernière à la fin, il était un peu sur le banc. Tudor l’avait mis limite en dix derrière deux attaquants, mais après c’est un bon joueur quand même. Et dans l’OM actuel il ferait du bien.

Après au vu de tout ce qu’on entend sur les finances de l’OM et tout comme le club vend pas beaucoup, que le club est obligé de vendre, là il y a un chèque qui est déjà signé et qui va arriver dans les caisses. Est-ce qu’ils peuvent, sachant que c’était déjà planifié de l’année dernière pour cette année, est-ce qu’ils peuvent refuser le chèque ? À moins qu’ils peuvent encaisser le chèque et le racheter derrière ou se le refaire prêter ou quelque chose comme ça. »

Merlin, Clauss, Sarr… La grosse mise au point de Gasset sur les blessés

L’OM reçoit ce jeudi Benfica au Vélodrome. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a fait le point sur les blessés lors de cette rencontre. Sarr et Clauss devraient être encore un peu juste.

« Le point sur les blessés : Clauss va s’entraîner mais je ne vais pas prendre de risque. Sarr aussi. Ils reprennent, ça va de mieux en mieux. On aimerait les avoir avec nous mais on ne peut pas jouer avec la santé des joueurs. Murillo est dans le groupe, il était avec nous à Lisbonne pour participer. Il est de mieux en mieux. Il n’est pas loin de jouer. Merlin a une entorse de la cheville. On a eu peur pour le genou mais non. 2/3 semaines d’absence pour lui », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse ce mercredi avant la rencontre face à Benfica ce jeudi.

#Gasset : « Le point sur les blessés : Clauss va s’entraîner mais je ne vais pas prendre de risque. Sarr aussi. Ils reprennent, ça va de mieux en mieux. On aimerait les avoir avec nous mais on ne peut pas jouer avec la santé des joueurs. Murillo est dans le groupe, il était avec… pic.twitter.com/iMM5PaKqFf — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 17, 2024

La Coupe d’Europe peut redorer le blason de cette saison.

L’Olympique de Marseille reçoit Benfica ce jeudi 18 avril, au Vélodrome. Les Marseillais ont un but de retard après la défaite 2-1 à l’aller et vont donc courir après le score. Mais devant son public, cette équipe est capable de se transcender. Pour Bernard Pardo, ex joueur de l’OM, la Coupe d’Europe peut sauver la saison olympienne.

« Il fallait taper un grand coup et aller plus haut. C’était notre motivation. Ça doit aussi être celle de l’OM aujourd’hui. Cette équipe a beaucoup été attaquée, les résultats ne plaident pas en sa faveur, et la Coupe d’Europe peut redorer le blason de cette saison. Les supporters sont encore derrière eux, on l’a entendu à l’aller, c’était magnifique et émouvant, de n’entendre que les Marseillais dans le stade de la Luz. Il va falloir être costaud et se mettre dans la tête qu’on est chez nous, qu’on est à Marseille et qu’à Marseille, il faut se faire respecter. Il faut se mettre en tête que si on fait tout ce qu’il faut, on ne peut pas perdre. On a encore la chance de se remettre dans le droit chemin si on bat Benfica, ça serait merveilleux vu le début de saison ».