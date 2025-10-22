Sporting – OM ce mercredi : A quelle heure ? Sur quelle chaine TV ?

L’OM affronte le Sporting ce mercredi soir, le match va se jouer au Stade José Alvalade XXI pour la 3e journée de la Ligue des Champions. A quelle heure et comment voir ce match ?

Le deuxième match de Ligue des Champions de la saison à l’extérieur Sporting – OM va attirer les foules. L’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi défiera le club portugais dans une rencontre à forte intensité et à l’enjeu toujours particulier. Les supporters attendent un spectacle et surtout une deuxième victoire après une première face à l’Ajax !

Sporting – OM : A quelle heure ? Sur Quelle chaine TV ?

Le match Sporting – OM aura lieu mercredi 22 octobre 2025 à 21h00.

Il sera diffusé en exclusivité sur Canal+

Comment voir Sporting – OM en streaming ?

Regarder vos chaines de télévision en direct live streaming sur myCANAL en profitant de l’expérience originale de CANAL+.

