Stade Brestois 29 – OM : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

L’OM se déplace en Bretagne ce vendredi 20 février pour affronter le Stade Brestois 29 dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Horaire, diffusion et contexte : voici les informations essentielles pour suivre la rencontre en direct.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le coup d’envoi sera donné à 20h45, au stade Francis-Le Blé.

La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur Ligue 1+ 2, accessible via les plateformes DAZN et RMC Sport.

Un OM sous pression

Quatrième du championnat, l’OM reste au contact du podium mais traverse une période agitée. Lors de la dernière journée, les Phocéens ont concédé un nul frustrant face au RC Strasbourg Alsace (2-2).

Après des buts de Mason Greenwood et Amine Gouiri, Marseille a été rejoint en fin de rencontre, encaissant l’égalisation dans le temps additionnel.

En coulisses, le club a également connu des ajustements après la démission de Roberto De Zerbi. Medhi Benatia conserve finalement un rôle élargi, tandis que Pablo Longoria se concentre davantage sur des missions institutionnelles.

Beye affiche ses ambitions

Présenté officiellement devant la presse, Habib Beye a clarifié ses intentions et son état d’esprit :

« J’ai des objectifs élevés. Un an et demi de contrat, c’est un bon contrat. On est soumis à la performance et aux résultats. La meilleure façon d’être aligné, c’est montrer cette confiance et je l’ai eue de la part de Benatia et McCourt. S’ils sont venus me chercher, c’est que j’estime qu’ils ont eu une grande confiance. C’est à nous de faire les choses pour mettre l’OM le plus haut possible. »

Un message clair alors que le technicien s’apprête à diriger son équipe pour un déplacement délicat.

Brest veut en profiter

Actuellement 12e avec 27 points, Brest reste sur un match nul solide face au Lille OSC (1-1), malgré une possession réduite. Rémy Labeau-Lascary s’était illustré lors de cette rencontre.

À domicile, les Bretons tenteront de capitaliser sur les incertitudes marseillaises pour réaliser une performance marquante.

En résumé

Date : vendredi 20 février

Heure : 20h45

Chaîne : Ligue 1+ 2 (via DAZN et RMC Sport)

Lieu : stade Francis-Le Blé

Un rendez-vous important pour l’OM, qui doit rapidement transformer les ambitions affichées en résultats sur le terrain.