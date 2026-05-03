Stat : Ces ex joueur marseillais qui se régale face à l’OM !

L’Olympique de Marseille traverse une séquence étonnante : plusieurs anciens joueurs du club se sont récemment illustrés face aux Phocéens. Une série défavorable qui souligne certaines fragilités défensives et un manque de maîtrise dans des moments clés.

Une série inhabituelle face aux anciens de l’OM

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La défaite concédée à Nantes a confirmé une tendance préoccupante pour l’Olympique de Marseille. En encaissant un but de Rémy Cabella à la Beaujoire, le club phocéen a subi un nouveau coup de la part d’un ancien joueur bien connu du Vélodrome. Le milieu offensif, déjà buteur lors du match aller en janvier, a récidivé face à ses anciens coéquipiers.

Cette situation n’est pas isolée. Lors des dernières rencontres de Ligue 1, l’OM a été sanctionné à répétition par d’anciens éléments du club. À Lorient, Bamba Dieng avait ouvert la voie lors d’une défaite 2-0 au Moustoir le 18 avril. Une semaine plus tard, au Vélodrome, c’est Elye Wahi qui a marqué pour Nice, notamment sur une panenka face à Geronimo Rulli (1-1, le 26 avril).

Une tendance difficile à expliquer

Cette série de trois matchs consécutifs avec des buts encaissés face à d’anciens joueurs interroge. Elle met en lumière des lacunes défensives mais aussi une forme de fragilité psychologique dans des moments clés. Le staff dirigé par Habib Beye devra rapidement corriger ces déséquilibres pour éviter que cette dynamique ne s’installe durablement.

Selon le compte spécialisé Stats du Foot sur le réseau X, une telle série ne serait pas arrivée depuis 75 ans. Je ne peux pas confirmer cette statistique avec certitude faute de source officielle vérifiable, mais elle illustre l’ampleur du phénomène évoqué.

Si cette série reste anecdotique sur le plan historique, elle pèse concrètement sur les résultats récents de l’OM, dans une période où chaque point compte dans la course aux objectifs de fin de saison en Ligue 1.