Dans un entretien accordé à BFM Marseille, Laurent Tapie s’est exprimé sur le manque d’investissement de la part de l’Olympique de Marseille pour le projet de statue à l’effigie de son père.

Sur l’esplanade du Stade Vélodrome, une statue de Bernard Tapie devrait être installée si la levée de fonds initiée par Laurent Tapie est complétée. Dans un entretien accordé à BFM Marseille ce mardi, le fils de l’ancien président de l’Olympique de Marseille a remercié les supporters mais a aussi glissé un mot pour le club qui ne fait rien pour aider financièrement ce projet.

💬 « L’OM n’a pas donné un euro » Laurent Tapie déplore le manque d’implication du club dans le financement de la statue en hommage à son père pic.twitter.com/geMJ5aWGXo — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) October 3, 2023

« On a gardé un lien fort avec les supporters de l’OM. Ne serait-ce que pour le monument, ce sont eux qui haranguent un peu les troupes, qui remettent le couvert comme on dit pour leur dire : il faut mobiliser tout le monde pour que l’on arrive à lever ces fonds. C’est en grande partie grâce à eux qu’on les lève. Je dirais que sur les sommes levées il y a un bon tiers qui vient des supporters. Ensuite un tiers de personnes privées fortunées, des hommes d’affaires. Et un tiers avec des entreprises, du sponsoring. Ceux qui sont totalement absents, c’est l’Olympique de Marseille, déplore Laurent Tapie à BFM Marseille. Au moment où je vous parle, l’Olympique de Marseille n’a pas donné 1€ pour que cette statue se réalise. Je trouve ça invraisemblable. J’ai eu beau les relancer, je parle dans le vide. Là ça commence à m’énerver un peu. On va essayer de faire un peu monter la pression parce que je crois que les supporters, autant que moi, trouvent cela invraisemblable que rien ne soit fait par le club pour honorer la mémoire du plus grand président qu’ils aient eu. »