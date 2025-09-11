Steve Mandanda revient sur son pire souvenir à l’OM

Steve Mandanda, légende de l’Olympique de Marseille, a récemment annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Dans une longue interview accordée à L’Équipe, l’ancien capitaine de l’OM est revenu sur plusieurs moments forts de son parcours phocéen. Parmi eux, il a cité sans détour celui qui reste son pire souvenir sous le maillot marseillais : l’invasion de la Commanderie en janvier 2021.

Au moment de replonger dans ses souvenirs, Steve Mandanda n’a pas éludé la période de tensions extrêmes qui a marqué la saison 2020-2021. L’OM traversait alors une crise sportive et institutionnelle, avec une élimination douloureuse en Ligue des champions et une série de mauvais résultats en championnat. À cela s’ajoutait surtout les déclarations de l’ancien président Eyraud sur les Marseillais…

Mandanda : « Une véritable cassure avec les supporters »

Mandanda décrit ce moment comme le plus marquant négativement de sa carrière marseillaise : « L’invasion de la Commanderie en janvier 2021. On était arrivé à une véritable cassure avec les supporters, il y avait eu d’autres épisodes mais ça se cantonnait au Vélodrome, sur des banderoles. Là, on s’était retrouvé avec Pablo (Longoria), le coach (André) Villas-Boas, Alvaro et moi, devant le bâtiment sportif devant des dizaines et des dizaines de supporters furieux. »

Le gardien, alors capitaine, a pris ses responsabilités : « Il y avait plein de joueurs enfermés dans les chambres mais, ma place, c’était là face à eux. Ils n’étaient pas contents, il y avait la mauvaise série en Ligue des champions, le Covid, et leur colère visait surtout les dirigeants. Mais je suis capitaine, je suis devant, c’est mon rôle, encore plus dans les moments difficiles. »

Ces propos traduisent la dimension symbolique du rôle qu’a incarné Mandanda à l’OM. Plus qu’un gardien de but, il a souvent été la voix et le visage du club dans les tempêtes. Ce souvenir douloureux contraste avec les nombreux moments de gloire vécus au Vélodrome, et illustre la complexité de sa relation avec le public marseillais.