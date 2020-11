Strasbourg – OM (0-1) : 1 tir, un but… le braquage marseillais !

L’Olympique de Marseille arrache une victoire à Strasbourg (0-1). Après une première mi-temps sans la moindre inspiration ni la moindre occasion de but, Sanson a ouvert le score sur la seule frappe du match des olympiens…

Strasbourg 0 1 OM 72′ Sanson

LA COMPOSITION DE VILLAS-BOAS

Mandanda – Nagatomo/Balerdi/Caleta-Car/Amavi – Kamara/Gueye (Sanson 45′ puis Strootman 77′)/Rongier – Cuisance (Payet 65′) – Thauvin (Benedetto 65′) / Germain (Khaoui 81′)

Le MAtch

On attendait une réaction des marseillais dans le jeu notamment après la lourde défaite à Porto, mais on a strictement rien vu lors de ces quarante cinq premières minutes. Les hommes de Villas-Boas n’ont pas réussi à mettre la moindre intensité et ont fait preuve d’un manque d’inspiration totale dans l’utilisation du ballon. Les changements apportés dans le onze de départ avec les entrées de Gueye, Germain et Cuisance n’ont strictement rien apporté offensivement. Une triste première période avec zéro tir, zéro occasion, et zéro intention de jeu du côté de l’OM… Le néant total…

Aucun tir de l’OM lors de la première mi-temps

Dès la reprise de la seconde période, André Villas-Boas sort Gueye pour Sanson. L’OM tente de mettre plus de rythme en ce début de deuxième mi-temps, mais Sanson et surtout Thauvin l’a jouent trop solo. Le jeu est légèrement plus rapide mais toujours aussi brouillon, Caci tente sa chance et voit sa frappe déviée par Nagatomo sur la barre de Steve Mandanda, l’OM s’est fait peur (0-0 / 57′). Les marseillais sont toujours incapables de garder le ballon, et c’est Strasbourg qui essaye de construire…

L’OM construit enfin une action, Rongier avance balle au pied et décale Sanson qui centre pour Germain, corner. Petit coup de stresse pour le portier alsacien mais sans dégât (62′). AVB décide de faire rentrer Benedetto et Payet, Thauvin et Cuisance cèdent leur place (65′). Aprés une action confuse, Payet centre alors qu’il est au sol, Benedetto dévie de la tête pour Sanson qui place une magnifique frappe au fond des filet (0-1 / 72′). Dans la foulée, l’OM se fait peur suite à un ballon dans le dos de la défense, personne ne peut reprendre le centre à ras de terre et Mandanda capte une frappe écrasée… Sanson, le buteur, est obligé de céder sa place à Strootman suite à une blessure à la cheville (77′). AVB décide de sortir Germain pour Khaoui (81′).

Chahiri freinte à l’entrée de la surface marseillaise et frappe, non cadré. Dans la foulée, Amavi n’est pas loin de donner un penalty, amis l’arbitre estime que la faute n’est pas assez claire. L’OM peut souffler et vient prendre trois point à l’extérieur malgré un match bien truste !

Le But

La superbe reprise de volée de Sanson



Suivez les commentaires du match en « Live Text » ici