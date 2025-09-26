Strasbourg – OM : Le onze de départ probable marseillais !

L’OM va tenter de confirmer sa belle victoire face au PSG lundi. Le déplacement à Strasbourg sera un nouveau test important pour Roberto De Zerbi. Quel onze va proposer le technicien italien pour ce déplacement ?

Ce déplacement à Strasbourg compte pour la 6e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM sera privé de Kondogbia et Traoré blessés pour cette rencontre. Voici le onze de départ que pourrait aligner le coach olympien Roberto De Zerbi pour ce match d’ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

Le onze probable de l’OM

Rulli

Murillo, Pavard, Balerdi, Aguerd, Emerson

O’Riley, Højbjerg

Greenwood, Gouiri, Weah

