Strasbourg – OM : Le onze de départ sans Pavard ni Greenwood !
OM Actualités

Strasbourg – OM : Le onze de départ sans Pavard ni Greenwood !

Par La Redaction FCM -

L’OM va tenter de confirmer sa belle victoire face au PSG lundi. Le déplacement à Strasbourg sera un nouveau test important pour Roberto De Zerbi. Voici le onze de départ proposé par Roberto De Zerbi !

 

Ce déplacement à Strasbourg compte pour la 6e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM est privé de Kondogbia et Traoré blessés pour cette rencontre. Voici le onze de départ aligné le coach olympien Roberto De Zerbi pour ce match d’ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

A lire aussi : OM – PSG explose les chiffres ! Di Meco tacle Rothen, JPP IMPRESSIONNÉ ! les 3 info OM du jour

 

Le onze probable de l’OM

Rulli
Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina
O’Riley, Højbjerg
Gomes
Weah, Gouiri, Paixao


A lire aussi : 💥 OM : Dugarry applaudit De Zerbi (mais vise un problème majeur…)

