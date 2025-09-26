Strasbourg – OM : Le onze de départ sans Pavard ni Greenwood !

L’OM va tenter de confirmer sa belle victoire face au PSG lundi. Le déplacement à Strasbourg sera un nouveau test important pour Roberto De Zerbi. Voici le onze de départ proposé par Roberto De Zerbi !

Ce déplacement à Strasbourg compte pour la 6e journée de la saison 2025/2026 de Ligue 1. L’OM est privé de Kondogbia et Traoré blessés pour cette rencontre. Voici le onze de départ aligné le coach olympien Roberto De Zerbi pour ce match d’ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

Le onze probable de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Aguerd, Medina

O’Riley, Højbjerg

Gomes

Weah, Gouiri, Paixao

🅒🅞🅜🅟🅞 #RCSAOM ⚔️ Le 1️⃣1️⃣ de départ établi par notre 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗥𝗼𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗗𝗲 𝗭𝗲𝗿𝗯𝗶 🇮🇹 pour la 6️⃣ème journée de @Ligue1 ⚡️

Coup d’envoi à 20h45 pic.twitter.com/3waMA3AzLO — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 26, 2025



