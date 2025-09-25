Strasbourg – OM : Un retour et 3 absents côté RCSA !

Le Racing Club de Strasbourg vit un début de saison remarquable. Après cinq journées de Ligue 1, le club alsacien occupe la première place du championnat avec 12 points, soit trois longueurs d’avance sur l’Olympique de Marseille. Vendredi soir (20h45, en direct sur Ligue 1+), les hommes de Liam Rosenior défendront leur statut de leader face aux Phocéens de Roberto De Zerbi, pour le compte de la 6e journée de Ligue 1.

Dimanche dernier, le Racing s’est imposé sur la pelouse du Paris FC (3-2). Dès le lendemain, une séance de récupération légère a eu lieu, sans les titulaires, laissés aux soins. Lundi soir, Guéla Doué a d’ailleurs fait le déplacement avec son frère Désiré à la cérémonie du Ballon d’Or. Mardi, le groupe a bénéficié d’une journée de repos avant de retrouver le terrain mercredi matin.

Mercredi et jeudi, les Strasbourgeois ont poursuivi leur préparation par deux entraînements à huis clos, disputés sous une météo pluvieuse. Objectif : affiner les derniers réglages avant la réception de l’OM, déterminé à réduire l’écart avec le leader du championnat.

Un retour important et trois absences confirmées

🔥 #RCSAOM ce vendredi soir ! Le RC Strasbourg, coleader de Ligue 1 avec 12 points, reçoit l’OM ce vendredi (20h45). 👉 Retour d’Högsberg ✅

👉 Sylla, Nanasi et Enciso absents ❌

📍La Meinau s’annonce bouillante pour cette 6e journée !#RCSAOM #TeamOM #Ligue1 pic.twitter.com/Pltf4hf28y — Football Club de Marseille (@FCMarseille) September 25, 2025



Le staff strasbourgeois peut compter sur un renfort de taille. Lucas Högsberg, suspendu lors de la dernière journée, a purgé sa sanction et postule à une place de titulaire vendredi soir à la Meinau. En revanche, l’infirmerie reste occupée : Sylla, Nanasi et Enciso sont jugés trop justes pour cette rencontre selon L’Équipe.

Ce choc face à l’Olympique de Marseille s’annonce déjà comme un test grandeur nature pour un Strasbourg qui découvre son costume de leader. Les Phocéens, actuels deuxièmes à trois points, auront l’occasion de frapper un grand coup en Alsace et de recoller au sommet du classement.