Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Strasbourg se rapproche d’un changement d’entraîneur avec Vitor Matos. Un accord contractuel existe déjà, mais le Racing doit encore s’entendre avec Swansea sur l’indemnité de départ.

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Selon L’Équipe, dont les informations sont rapportées par Le Phocéen, le club alsacien a avancé sur la piste menant au technicien portugais de 38 ans. Vitor Matos, actuellement en poste à Swansea, devrait s’engager jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option, afin de succéder à Hugo Oliveira.

Un accord déjà trouvé avec Vitor Matos

Les discussions entre Strasbourg↗ et l’entraîneur se sont accélérées après les derniers résultats du Racing. La défaite à Toulouse (3-1) en Ligue 1, puis le revers contre Kaiserslautern (4-2) en match amical, ont fragilisé la position d’Hugo Oliveira. Le technicien portugais a encore dirigé l’entraînement mardi matin, mais sa présence sur le banc samedi contre Brest, à 20 h 45, est incertaine. Strasbourg a donc concrètement avancé sur sa succession, avec un accord contractuel déjà conclu avec Vitor Matos.

Swansea négocie encore le départ de son entraîneur

L’arrivée du Portugais n’est toutefois pas finalisée. Sous contrat avec Swansea jusqu’en 2030, Vitor Matos a obtenu l’autorisation de ses dirigeants pour négocier son départ vers Strasbourg↗, tandis que les deux clubs discutent désormais du montant de l’indemnité. Une somme pouvant atteindre 5 millions d’euros est évoquée dans les négociations. Passé notamment par Funchal, Vitor Matos pourrait ainsi découvrir la Ligue 1 si un accord définitif est trouvé entre Swansea et Strasbourg.