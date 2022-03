Ligue 1 : Recoller à Nice, Strasbourg et Rennes peuvent passer devant avant Brest-OM !

Avec le match nul concédé par les Niçois sur la pelouse de Montpellier, l’Olympique de Marseille a l’occasion de repasser devant l’OGC Nice au classement en cas de victoire face au Stade Brestois… Les autres concurrents pourraient aussi passer devant !

Alors que le LOSC a été tenu en échec hier soir à domicile sur le score de 0-0 face à l’AS Saint-Étienne, les Dogues sont freinés dans leur folle remontée au classement. Plus tard dans la journée de ce samedi, l’OGC Nice se déplaçait à Montpellier. Et les hommes de Christophe Galtier n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul à la Mosson. La raison ? Une expulsion du capitaine Dante peu après la demi-heure de jeu, et une infériorité numérique à gérer durant plus d’une heure.

Ce score de parité n’arrange absolument pas les affaires des Niçois. En effet en cas de large victoire de l’OM ce soir face à Brest (+3 buts), les Marseillais auront la possibilité de retrouver leur deuxième place au championnat. De quoi donner une motivation supplémentaire aux joueurs de Jorge Sampaoli.

Un dimanche décisif pour le classement de l’OM

Ce qui pourrait également leur donner un supplément de motivation, ce sont les matchs des autres concurrents ce dimanche ! Avant la rencontre à Brest, les Strasbourgeois recevront l’AS Monaco, qui n’est pas au mieux de sa forme. En cas de victoire, les Alsaciens pourraient passer troisièmes. Même chose pour le Stade Rennais qui va aller jouer un match décisif contre Lyon à 17h05.

Si les Bretons prennent l’avantage, ils pourront aussi revenir dans la course au podium et faire chuter les Marseillais de la troisième place… Avec 49 points, ils mettraient même les hommes de Sampaoli à deux points de distance du podium. Autre chose qu’une victoire ce dimanche à Brest serait une très mauvaise opération dans la course à une place en Ligue des Champions la saison prochaine.

⚔️ 𝙅𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 ⚔️

Les Marseillais affrontent le SB29 au stade Francis-Le Blé ce soir à 20h45, en clôture de la 28ème journée de @Ligue1UberEats ! 👊 📺 @PVSportFR | #SB29OM pic.twitter.com/ozaynSGIos — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 13, 2022

Vendredi:

Lille 0-0 ASSE

Samedi:

Montpellier 0-0 OGC Nice

Troyes 1-0 Nantes

Dimanche:

PSG – Bordeaux – 13 h

Angers – Reils – 15 h

Clermont – Lorient – 15 h

Strasbourg – Monaco – 15 h

Metz- Lens – 15 h

Lyon – Rennes – 17 h

Brest – Olympique de Marseille – 20h45