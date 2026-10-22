Les supporters marseillais vont lancer leur tour d’Europe ce jeudi soir à Graz, à l’occasion du déplacement de l’OM face au Sturm. Un millier de fidèles sont attendus autour du Stadion Graz-Liebenau, où un important dispositif de sécurité est prévu.

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Après plusieurs semaines d’attente, les supporters↗ de l’Olympique de Marseille ouvrent leur campagne européenne en Autriche. La rencontre face au Sturm Graz est programmée ce jeudi 22 octobre à 18h45, dans une enceinte de 15 322 places située dans le quartier de Liebenau.

Un millier de Marseillais attendus à Graz

Alors que 700 supporters↗ olympiens devaient initialement prendre place dans le parcage visiteur, leur nombre devrait finalement atteindre un millier. La rencontre est classée à risque et un important dispositif de police doit être déployé autour du stade. Les premiers groupes de supporters ont rejoint Graz dès mercredi matin. Arrivés à la mi-journée sous un ciel gris et sous la pluie, ils ont découvert le centre historique de la deuxième ville d’Autriche, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, sans incident signalé dans le récit publié avant la rencontre.

Un cortège entre la Grand-Place et le Stadion Graz-Liebenau

Un cortège doit relier la Grand-Place au stade de Graz-Liebenau↗, pour une marche estimée à environ une heure. Les supporters marseillais doivent ainsi traverser la ville avant de rejoindre l’enceinte autrichienne, située au pied du château d’Eggenberg et près de la rivière Mur. Ce déplacement intervient après la décision de l’UEFA de priver les supporters olympiens du voyage à Istanbul pour le match contre Besiktas. La sanction, liée aux fumigènes utilisés par le parcage marseillais à Bruges fin janvier, a également modifié le calendrier de leur tour d’Europe, inauguré à Graz avec un mois de retard.