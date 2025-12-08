Une offre de 100M€ d’Arabie Saoudite ? ça insiste pour Balerdi et déplacement très encadré des supporters à Bruxelles… les 3 infos OM du 8 décembre 2025

Voici les trois informations qu’il ne fallait pas manquer ce lundi 8 décembre 2025 dans l’actualité de l’Olympique de Marseille et du mercato de l’OM.

Une offre de 100M€ pour Greenwood ?

L’actualité du mercato de l’OM est animée par un dossier brûlant : l’avenir de Mason Greenwood, auteur d’une première partie de saison très remarquée sous le maillot olympien. Arrivé l’été dernier, l’ailier anglais s’est rapidement imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs de l’effectif marseillais. En 19 apparitions toutes compétitions confondues, il a inscrit 11 buts et délivré 4 passes décisives, des statistiques qui ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs.

Selon les informations du média espagnol Fichajes, le Neom Sports Club serait particulièrement intéressé par le profil du joueur. La formation saoudienne aurait transmis une offre estimée à 100 millions d’euros aux dirigeants de l’Olympique de Marseille. Un montant largement supérieur à l’investissement réalisé par le club phocéen à l’été 2024 pour faire venir l’international anglais.

L’OM avait déboursé 26 millions d’euros pour s’attacher les services de Mason Greenwood, une opération structurée avec une clause spécifique : 50 % des droits économiques du joueur sont toujours détenus par Manchester United. Pablo Longoria avait évoqué une option pour récupérer 10% de plus l’été dernier… Une donnée essentielle dans l’analyse de ce possible transfert. En cas de vente, la moitié du montant reviendrait automatiquement au club anglais, ce qui réduit considérablement l’intérêt financier de l’opération pour les dirigeants marseillais.

D’un point de vue comptable, l’offre potentielle du Neom Sports Club représente bien une plus-value brute. Cependant, après répartition avec Manchester United, la marge bénéficiaire réelle pour l’Olympique de Marseille serait bien plus limitée. Dans ce contexte, un départ dès cet hiver apparaît loin d’être une évidence, surtout au regard des ambitions sportives du club en championnat et en compétitions européennes.

De son côté, Mason Greenwood étudierait les différentes options qui s’offrent à lui, aussi bien sur le plan sportif que financier. Toujours selon Fichajes, le joueur disposerait de quelques semaines pour se positionner, ce qui laisserait la porte ouverte à un départ lors du mercato hivernal. Une hypothèse à manier avec prudence. D’une part en raison des objectifs actuels de l’OM, et d’autre part compte tenu du contexte personnel du joueur, déjà marqué par des affaires extra-sportives ayant fragilisé sa trajectoire professionnelle.

Balerdi veut rester en Europe…

L’avenir de Leonardo Balerdi s’invite au cœur de l’actualité du mercato OM. Selon une information révélée par Sky Sport Suisse, le club saoudien d’Al-Qadsiah a décidé d’intensifier ses démarches pour le défenseur central et capitaine de l’Olympique de Marseille. D’après cette source, plusieurs réunions avec les représentants du joueur sont programmées dans les prochains jours, et la direction marseillaise est pleinement informée de cette offensive.

Al-Qadsiah ne cache pas ses ambitions et souhaite structurer ce dossier sur un modèle qualifié de transfert “à la Matteo Retegui”, avec une volonté claire de frapper fort sur le marché en enchaînant les recrues de premier plan. Le club saoudien aurait également d’autres dossiers avancés en parallèle, signe d’une stratégie globale agressive sur ce mercato estival.

En interne, la ligne officielle de l’Olympique de Marseille reste ferme : il n’est pas question de vendre Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin est considéré comme un pilier du projet sportif, un “taulier” du vestiaire et un relais important du staff. Arrivé à maturité sous les couleurs olympiennes, il reste un élément central dans la structure défensive mise en place par Roberto De Zerbi. L’international argentin lui a en ligne de mire le mondial 2026 et ne compte pas quitter l’Europe.

Cependant, en coulisses, le dossier apparaît plus nuancé. Plusieurs sources concordantes évoquent la possibilité qu’une offre dite “agressive”, estimée entre 30 et 40 millions d’euros, puisse amener les dirigeants marseillais à réfléchir. Dans un contexte économique où les clubs doivent composer avec des équilibres financiers serrés, un tel montant ne serait pas anodin.

30 à 40M€ ?

Sur le terrain, Leonardo Balerdi traverse une période plus contrastée. Ses dernières prestations ont été jugées en demi-teinte, mais sa hiérarchie ne vacille pas. Malgré ce passage délicat, l’Argentin conserve toute la confiance du club et du staff, qui voient toujours en lui un élément structurant du projet de jeu.

Au-delà de son rôle sportif, son statut de capitaine renforce son poids dans l’écosystème marseillais. Roberto De Zerbi continue de s’appuyer sur lui, convaincu que son leadership et sa lecture du jeu restent essentiels pour stabiliser l’équipe.

Ce dossier s’annonce donc particulièrement sensible pour l’OM. Entre la volonté affichée de conserver son capitaine, l’intérêt de plus en plus pressant d’Al-Qadsiah et la tentation d’une offre majeure, l’équilibre reste fragile. Le choix final pourrait bien se jouer entre la logique sportive et l’impact financier d’une proposition venue d’Arabie saoudite, capable de rebattre les cartes dans les prochaines semaines.

Un encadrement strict pour les supporters de l’OM

L’Olympique de Marseille se déplace ce mardi en Belgique pour y affronter l’Union Saint-Gilloise dans un contexte particulièrement sensible, à l’occasion d’une affiche de Ligue des Champions placée sous très haute surveillance. Selon La Provence, la rencontre est classée à “haut risque” par les autorités belges, en raison de possibles tensions entre groupes de supporters.

Privée de son stade Joseph-Marien, non homologué par l’UEFA, l’Union Saint-Gilloise a été contrainte de délocaliser la rencontre au Lotto Park, l’enceinte du RSC Anderlecht. Un choix imposé par les règlements européens, mais qui complexifie considérablement le dispositif sécuritaire. La rivalité entre certains groupes bruxellois et les supporters marseillais a conduit les autorités locales à activer un protocole exceptionnel.

Le déplacement des fans de l’OM a été officiellement classé comme sensible. Les bourgmestres de Saint-Gilles et d’Anderlecht ont pris des arrêtés interdisant, de ce lundi 8h à mercredi 8h, la présence de supporters marseillais identifiés dans ces deux communes. En cas de non-respect, les contrevenants s’exposent à une arrestation et à une garde à vue préventive jusqu’à la fin de la rencontre.

Les supporters munis de billets valides devront se rendre à un point de rassemblement situé à la frontière, avant d’être escortés jusqu’au stade par des bus encadrés par les forces de l’ordre. Ce dispositif vise à éviter tout contact avec d’autres groupes à risque dans la capitale belge.

Si les ultras de l’Union Saint-Gilloise se revendiquent pacifistes et antifascistes, les inquiétudes se concentrent sur l’environnement autour du stade d’Anderlecht. Certains groupes d’ultras locaux auraient mal accueilli la mise à disposition de leur enceinte. Les autorités belges redoutent notamment la présence d’éléments extérieurs, en particulier venus de Lyon, réputés proches de certains groupes bruxellois.

Mercato OM : Une énorme offre venue d’Arabie Saoudite ? – https://t.co/8lK6hglxoc — Football Club de Marseille (@FCMarseille) December 8, 2025



Les précédents déplacements européens jugés tendus, notamment à Madrid ou Lisbonne, ont pesé dans la décision de classer cette rencontre à “haut risque”.

Un dispositif inédit autour du Lotto Park

Environ un millier de supporters de l’Olympique de Marseille sont attendus dans un stade dont la capacité sera réduite à 19 000 places en configuration européenne. Le kop de l’Union Saint-Gilloise sera installé dans une tribune latérale, tandis que les virages habituellement occupés par les ultras d’Anderlecht ne seront pas ouverts, “par respect” pour les supporters locaux.

Les places ont été distribuées à des jeunes du club et à des enfants des communes concernées. L’Union Saint-Gilloise a également versé un million d’euros au RSC Anderlecht pour la location du stade sur quatre rencontres. Un déplacement européen de l’OM sous très haute tension, loin d’un simple match de football.