Le match entre le Sturm Graz et l’OM, prévu jeudi en Ligue Europa, est classé à risques par les autorités autrichiennes. Après les incidents du derby de Graz, la police locale a organisé un exercice dans les tribunes avec des figurants cagoulés, des fumigènes et de faux projectiles.

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La rencontre européenne intervient dans un contexte tendu en Autriche. Dimanche, le derby entre le Sturm Graz et le Grazer AK, largement remporté par le Sturm (6-1), a été marqué par des affrontements aux abords du Stadion Graz Liebenau. Des supporters↗ du GAK, rejoints par des hooligans venus notamment de République tchèque et de Bosnie-Herzégovine, se sont opposés aux forces de l’ordre, avec plusieurs interpellations à la clé.

Des exercices dans les tribunes avant Sturm Graz-OM

Face à cette situation, la police autrichienne et les CRS locaux ont renforcé leur préparation avant la réception de l’OM. Une vingtaine de figurants ont participé à une simulation mercredi dans le stade, certains portant des cagoules, d’autres utilisant des fumigènes ou de faux projectiles. Ils ont affronté plusieurs dizaines de CRS, encadrés par des stadiers, dans un exercice destiné à reproduire une situation de troubles en tribunes. Le stade compte 15 500 places en configuration UEFA et doit accueillir environ 1 000 supporters marseillais↗. Selon les informations communiquées, 14 000 billets avaient été vendus mercredi. Une partie des fans de l’OM a quitté la France dès mardi en car, avec un trajet passant notamment par l’Italie et la Slovénie.

Fabio Ingolitsch veut préserver l’ambiance du match

L’entraîneur du Sturm Graz, Fabio Ingolitsch, a évoqué la rencontre en conférence de presse. Il a rappelé que les supporters marseillais étaient réputés pour leur intensité, tout en soulignant que le public autrichien souhaitait également profiter de cette affiche européenne.

« Nous voulons faire plaisir à nos supporters avec ces rencontres. »

Le technicien a aussi reconnu que le classement du match comme rencontre à risques compliquait l’accès aux billets. Sur le terrain, les deux équipes cherchent encore leur premier succès dans cette campagne de Ligue Europa↗ : l’OM a perdu ses deux premières rencontres et occupe la 31e place, tandis que le Sturm Graz a obtenu un point contre Rennes lors de la première journée, avec un score nul et vierge.