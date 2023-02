Tavares FORFAIT ! Rongier s’explique sur l’arbitrage. Le PSG annonce un autre absent après Mbappé… Les 3 infos OM de ce mardi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : Tavares FORFAIT ! Rongier s’explique sur l’arbitrage. Le PSG annonce un autre absent après Mbappé…

OM : En plus de Bailly et Balerdi (suspendus), Tudor annonce le forfait d’un habituel titulaire !

Avant la reception du PSG ce mercredi en Coupe de France, Igor Tudor s’est présenté en conférence de presse au centre RLD. Le coach olympien a été interrogé sur les absents lors de ce match. Bailly et Balerdi sont suspendus, mais il devra aussi faire avec la blessure de Tavares !

Nuno Tavares qui devrait être forfait, au moins 1 à 2 semaines

« Bailly et Balerdi (suspendus) sont les seuls absents? Non, il y a aussi Nuno Tavares qui devrait être forfait, au moins 1 à 2 semaines. » Igor Tudor – source : Conférence de presse (07/02/2023)

La rencontre OM – PSG débutera mercredi 6 février à 21 h 10 au stade Vélodrome de Marseille.

OM : Le PSG annonce un nouveau forfait après Mbappé !

L’OM va recevoir le PSG ce mercredi soir au Vélodrome pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le club parisien a annoncé un nouveau forfait après l’absence confirmée de Kylian Mbappé.

C’est officiel, Renato Sanches ne sera pas du déplacement à Marseille pour les Parisiens ! Le PSG l’a annoncé ce mardi après-midi dans un communiqué posté sur son site officiel. L’international portugais ne pourra donc pas être utilisé par Christophe Galtier !

« Renato Sanches reste en soins pour une lésion des ischios jambiers à la cuisse gauche. Sa durée d’indisponibilité sera précisée ultérieurement. » Source : Site officiel du Paris Saint-Germain (07/02/23)

Si l’OM gagne contre Paris, on dira que Tudor a eu raison — Di Meco

»J’étais surpris de voir Payet et Vitinha sur le terrain. A la limite tu peux faire rentrer Payet, puisque Tudor l’a encensé la veille en disant qu’il bossait bien, qu’il avait besoin de lui, qu’il veut concerner tout le monde et c’est normal. On lui prend des joueurs à l’intersaison, il y a donc des choix à faire. Moi j’ai trouvé ça risqué de mettre Vitinha et Payet ensemble, tu en aurais mis un des deux pourquoi pas. Après tu ne peux pas juger les choix de Tudor, dans une semaine où celui-là était le troisième match et où derrière tu en as encore deux autres. Notamment celui contre le PSG en coupe de France. Si ça perd contre le PSG, on dira qu’il se sera trompé, par contre si ça gagne, on dira quoi ? Qu’il a eu raison. C’est facile de faire des raisonnements, après il y a des certitudes. Pour moi il est impossible de ne pas mettre Alexis (Sanchez) sur le terrain. La gestion d’Alexis, c’est, il est titulaire et quand tu tues le match, tu le fais sortir, les minutes gagnées tu les gagnes quand le job a été fait. Pour ces joueurs là, jouer tous les trois jours, ce n’est pas un problème. Ils préfèrent ça que de s’entrainer avec une séance physique le mardi et une le mercredi avec un seul match par semaine. Je sais qu’il y a des joueurs qui préfèrent jouer tous les trois jours parce qu’il y a de la récupération et du jeu. Malgré le fait qu’il y ait un effectif pléthorique maintenant et qu’il y aura des choix à faire à un moment donné avec de la concurrence. Il y a des joueurs qui doivent être obligatoirement sur le terrain et Alexis il est obligatoirement sur le terrain. Et quand tu arrives à tuer un match tu reposes certains joueurs, notamment ceux qui ont beaucoup joués. Je trouve que c’est la classe internationale Alexis et quand il n’est pas là tu perds ça. L’OM n’est pas passé à coté du match, Nice a fait un gros match, en identifiant les faiblesses de l’OM et a eu le talent d’appuyer là où ça fait mal. C’est pas évident de faire ce qu’on fait les niçois. Tu es Mbemba, un joueur expérimenté, sur une frappe à 20 mètres, tu es cinq mètres derrière ta défense toi ? Et puis Balerdi sur les deux autres buts c’est lui aussi. Tu prends des buts sur des erreurs d’inattention. Se sont des erreurs individuelles, faciles à compenser. » Eric Di Meco – Source : Super Moscato Show/RMC (6/02/2023)

OM : Rongier raconte ce que l’arbitre lui a dit après la faute sur Kolasinac (face à Monaco)

Avant la reception du PSG ce mercredi en Coupe de France, Valentin Rongier s’est présenté en conférence de presse au centre RLD. Le milieu de terrain a été interrogé sur l(utilisation de la VAR par les arbitres. Il raconte ce que M.Pignard lui avait répondu…

On peut mettre la pression sur eux mais ils ont le fin mot de l’histoire

« L’arbitrage? On peut mettre la pression sur eux mais ils ont le fin mot de l’histoire. J’ai été voir l’arbitre pour la faute sur Kolasinac face à Monaco mais l’arbitre m’a dit qu’il n’y a pas faute et qu’au VAR on lui dit qu’il n’y a pas faute. Je ne peux rien faire de plus ». Valentin Rongier – source : Conférence de presse (07/02/2023)

