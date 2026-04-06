Tensions et échauffourées autour de Monaco – OM : une soirée sous haute tension

Le match entre AS Monaco et Olympique de Marseille, disputé ce dimanche au stade Louis II, a été marqué par des incidents impliquant des supporters marseillais avant et pendant la rencontre. Une soirée qui illustre une nouvelle fois la nervosité qui entoure certains déplacements de fans en Ligue 1.

Des affrontements entre groupes de supporters

Selon plusieurs sources évoquées par la Provence, des échauffourées ont éclaté aux abords du stade Louis-II, impliquant deux groupes distincts de supporters de l’OM. Ces tensions se sont prolongées à l’intérieur de l’enceinte, provoquant un mouvement de foule important et laissant craindre des échanges de coups.

Si la situation a suscité une certaine inquiétude, elle n’a toutefois pas dégénéré durablement. Les forces de sécurité sont rapidement intervenues, permettant un retour au calme relativement rapide.

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Des supporters bloqués et un début de match perturbé

En parallèle, de nombreux supporters olympiens ont été retenus à l’entrée du stade en raison de contrôles de sécurité particulièrement stricts. Ces fouilles approfondies ont empêché des dizaines d’entre eux d’assister au début de la rencontre, alimentant frustration et tensions.

Un parcage longtemps silencieux

Dans les tribunes, l’ambiance s’est fait attendre. À l’exception du groupe des Fanatics, la majorité des groupes de supporters marseillais a choisi de retirer temporairement ses bâches. Certains évoquaient la volonté d’attendre que tous les supporters puissent entrer avant de lancer les chants, démentant ainsi toute idée de grève des encouragements.

Le parcage est resté silencieux durant la première demi-heure, avant de progressivement reprendre vie. À partir de la 32e minute, les tribunes marseillaises ont retrouvé leur ferveur habituelle, donnant au stade des airs de Stade Vélodrome délocalisé.

Une fin de match tendue pour Balerdi

Au coup de sifflet final, la tension ne s’est pas totalement dissipée. Le défenseur Leonardo Balerdi, seul joueur marseillais à s’approcher des supporters, a été copieusement sifflé. Face à cette réaction hostile, l’Argentin a préféré rebrousser chemin.

Malgré un retour au calme rapide, ces incidents rappellent la fragilité de l’équilibre autour de certains matchs à enjeu. Entre rivalités internes et pression sécuritaire accrue, la soirée monégasque aura été agitée bien au-delà du terrain.