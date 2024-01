Thionville – OM (0-1) : Aubameyang envoie Marseille en 16e !

Pour son match de reprise après les fêtes de fin d’année, l’Olympique de Marseille a fait le minimum syndical. Une première période laborieuse sans occasion et sans rythme, puis une seconde période avec de meilleures intentions et plus d’engagement. C’est Pierre Emerick Aubameyang qui donne la victoire à Marseille d’un but plein de sang froid en lobant le gardien après avoir été lancé dans la profondeur par Veretout (62, 0-1)

L’attaquant olympien a failli doubler la mise sur une action identique quelques minutes plus tard, mais cette fois le ballon a frôlé le poteau (70e).

L’ancien attaquant d’Arsenal rate une troisième grosse occasion en toute fin de match sur un bon service de Veretout (84e).

Sans être brillant, l’OM évite le piège et se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France.