Trélissac – OM : Le groupe marseillais avec beaucoup d’absents inattendus !

L’Olympique de Marseille affronte demain le Trélissac FC en 32ème de finale de Coupe de France. Voici le groupe retenu par André Villas-Boas pour ce match.

Alors que l’on s’attendait déjà aux absences de Mandanda, Sanson et bien sûr Thauvin, le groupe communiqué est encore plus amoindri. En effet, il semble qu’André Villas-Boas n’ait pris aucun risque avec les joueurs risquant une éventuelle suspension pour le prochain match à Rennes. Ainsi manquent également à l’appel Boubacar Kamara et Jordan Amavi.

lE GROUPE

Gardiens :

Pelé, Dia, Simon

Défenseurs :

Caleta-Car, Abdallah, Alvaro, Sakai, Nkounkou, Sarr, Perrin

Milieux :

Strootman, Rongier, Lopez, Chabrolle, Khaoui

Attaquants :

Benedetto, Germain, Payet, Radonjic, Aké

Le groupe retenu par André Villas-Boas pour affronter le Trélissac FC en 32ème de @coupedefrance 🔵⚪️ pic.twitter.com/LQs4GAwjK3 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 4, 2020